บล. พาย เนรมิตค่ำคืนสุดพิเศษไปกับงาน "Pi Gala Night" จับมือลูกคนสำคัญพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค "Digital with a Human Touch"

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ Pi Securities ผู้นำการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนแบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 50 ปี จัดงาน “Pi Gala Night” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ณ โรงแรมหรูโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยงานดังกล่าว มาพร้อมคอนเซ็ปต์ "Unlock The New World, Unlock The Power Of Infinite Possibilities" ที่มีวิทยากรแนวหน้าด้านการลงทุน มาร่วมพูดคุยถึงมุมมองตลาด ทั้งการลงทุนในประเทศไทย และต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้าระดับพรีเมียมของ บล. พาย โดยเฉพาะภายในงาน Pi Gala Night ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้เนรมิตห้อง Grand Ballroom ของโรงแรมให้เปรียบเสมือนโลกแห่งอนาคตยุคใหม่ที่ถูกปลดล็อค และเป็นสถานที่ที่พร้อมถ่ายทอดโอกาส และความรู้การลงทุนให้กับนักลงทุนอย่างไม่มีสิ้นสุด ทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินการลงทุน อย่าง คริสโตเฟอร์ หว่อง (Christopher Wong) นักวางกลยุทธ์พอร์ตการลงทุนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก Fidelity International พร้อมด้วย ทิวา ชินธาดาพงศ์ หรือ เซียนมี่ นักลงทุนเน้นคุณค่าชื่อดัง และ กวี ชูกิจเกษม ผู้บริหารสุงสุดฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ มาร่วมแบ่งปันมุมมอง และให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนแบบหมดเปลือก อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีจาก ทอม-อิศรา กิจนิตย์ชีว์ ที่มาร่วมสร้างบรรยากาศยามค่ำคืนแบบสุดพิเศษงานนี้ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากนักลงทุน และผู้มีชื่อเสียงรวมกว่า 200 ท่าน อาทิ โต้ง-จรรยา สว่างจิตร, ลีนา วนวิทย์, ณรงค์-เดือนรุ่ง-นันท์ชนก และณัฐพร ไพรัชเวทย์, วรุฒ บูลกุล, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, ชลลดา เมฆราตรี, พร้อม สิริสันต์ รวมถึง เซนต์ ธราภุช และ แขกผู้มีเกียรติท่านอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จ และความสำคัญของงานในภูมิทัศน์การเงินการลงทุนในปัจจุบันมร.บ็อบ เวาเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงาน Pi Gala Night ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อแทนคำขอบคุณของเราที่มีต่อนักลงทุนทุกคน ที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ และการบริการของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา วันนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของ Pi Securities ที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมกันนี้ เรายังมีแผนที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งแอปฯ Pi Financial นั้นจะนับเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลาย พร้อมคลังข้อมูล ข่าวสารมากมาย แต่ที่สำคัญ คือเราจะยังคงไว้ซึ่งประสบการณ์การให้บริการที่ดี ภายใต้แนวคิด Digital with a Human Touch เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา ที่มุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ผสานเข้ากับจุดแข็งด้านคำแนะนำส่วนบุคคลของ บล.พาย เพื่อส่งมอบประสบการณ์กางลงทุนที่ราบรื่น และไร้กรอบจำกัดให้แก่นักลงทุนทุกคน”