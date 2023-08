“กัลเดอร์มา” เปิดนวัตกรรมความงามผิวรูปแบบใหม่ “Original Collagen Biostimulator” ชวน “บี น้ำทิพย์-คริสติน่า-อั๋น ภูวนาท-ทอม อิศรา-ริท เรืองฤทธิ์” ร่วมอัปเดตเทรนด์ผิวยกกระชับ

ผู้นำนวัตกรรมด้านความงามที่ใหญ่ที่สุดของโลก สร้างความตื่นเต้นครั้งใหม่ให้แวดวงความงามไทย รังสรรค์นวัตกรรมความงามผิวรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน มีอนุภาค PLLA-SCA (Poly-L-Lactic Acid-SCA) เอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ สารสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนขึ้นใหม่ตามกระบวนการธรรมชาติของตัวเอง รวมถึงเข้าไปช่วยฟื้นฟูโครงสร้างผิวชั้นลึก ผิวจึงมีความแข็งแรง ดูยกกระชับ และแน่นอิ่มฟูขึ้น มีการศึกษาด้านความปลอดภัย และมีมาตรฐานรับรองทั้งไทยและระดับโลก พร้อมชวนเซเลบริตี้ตัวจริงที่รันทุกวงการอย่าง “บี น้ำทิพย์-คริสติน่า อากีล่าร์-อั๋น ภูวนาท-ทอม อิศรา-ริท เรืองฤทธิ์” มาร่วมอัปเดตเทรนด์ผิวยกกระชับที่กำลังมาแรงและแชร์ประสบการณ์การดูแลผิวในแบบฉบับของตัวเอง“ภก. พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์” ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัยหันมาดูแลผิวพรรณและมองหานวัตกรรมความงามผิวกันมากขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาและเติมเต็มความมั่นใจให้กับตัวเอง กัลเดอร์มา จึงให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมารังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และตอบสนองทุกความต้องการด้านผิวหนังและความงามให้กับทุกคน ล่าสุด พัฒนานวัตกรรมความงามผิวรูปแบบใหม่ ‘Original Collagen Biostimulator’ ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ที่จะมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนวัย 30+ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสัญญาณแห่งวัย เนื่องจากผิวสูญเสียคอลลาเจนและอิลาสตินตามวัยที่เพิ่มขึ้น”เพื่อฉลองการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และขยายเซกเมนต์ใหม่ในตลาด บริษัทได้จัดกิจกรรมภายใต้คอนเซปต์ SKIN THAT FEELS LIKE YOU AGAIN โดยเชิญผู้ชำนาญการด้านความงามและการปรับรูปหน้าระดับโลก Luiz Avelar, M.D. – Global GAIN Trainer, Jason Li, M.D. – JPAC GAIN Trainer และคุณพุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ – Chief Trainer of Original Collagen Biostimulator Team รวมถึงเหล่าคนดังที่เป็นตัวจริงของหลากหลายวงการ อาทิ บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์,คริสติน่า อากีล่าร์, อั๋น ภูวนาท คุนผลิน, ทอม อิศรา กิจนิตย์ชีว์ และริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช มาร่วมอัปเดตเทรนด์ผิวที่กำลังมาแรง พร้อมอวดผิวยกกระชับและแชร์เทคนิคดูแลผิวภายในงาน“บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์” ตัวจริงวงการนางแบบและนักแสดง แชร์เบื้องหลังความสวยเปล่งปลั่งของผิว ว่า “ส่วนตัวแล้ว บีค่อนข้างกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวที่ไม่อิ่มฟู เพราะบีทำงานทั้งเดินแบบ ถ่ายแบบ เล่นละคร ถ้าผิวเราไม่สวย มีริ้วรอยที่เห็นชัดก็ทำให้ขาดความมั่นใจได้เหมือนกันค่ะ ยิ่งบีสนุกกับการทำงานหลายบทบาท ผิวบีก็ยิ่งต้องพร้อมที่จะทำงานด้วยเหมือนกัน เพราะไหนจะต้องแต่งหน้า เจอทั้งแสงไฟ แสงแดด บีเลยให้ความสำคัญกับการดูแลผิวหน้ามากๆ ซึ่งวันนี้บีได้มารู้จัก Original Collagen Biostimulator จากผู้ชำนาญการโดยตรง ก็รู้สึกมั่นใจในผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น เพราะมีผลการวิจัยรับรองมากมายและมีใช้ในต่างประเทศมานานกว่า 25 ปีแล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผิวสำหรับบีและคนที่ก้าวสู่วัยเลข 3 ที่กังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหย่อนคล้อย นอกจากตัวช่วยนี้บียังดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำ ทานผักและผลไม้เยอะๆ พักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงหลังทำงานเสร็จจะล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งค่ะ”ด้านควีนออฟแดนซ์ตัวจริงที่ครองใจแฟนๆ ทุกยุค ทุกสมัย “ติ๊นา คริสติน่า อากีล่าร์” กล่าวถึงเคล็ดลับดูแลผิวให้ดูดี ไม่เปลี่ยนแปลง ว่า “ติ๊นาพูดได้เลยว่า ติ๊นาเป็นคนรักสุขภาพและผิวพรรณของตัวเองมาก ช่วงเวลาผ่านเลยมาเราจะปล่อยปะละเลยสุขภาพผิวของเราไม่ได้เลยจริงๆ เคล็ดลับของติ๊นา ไม่ได้ยากเลยค่ะ เพียงเริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก ดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร ออกกำลังกายบ้าง อย่าเครียดกับชีวิตมากเกินไป ใช้ชีวิตให้แฮปปี้ดีความสุข ที่สำคัญก็ต้องหาอะไรดีๆ ให้กับตัวเองและผิวพรรณตลอดด้วย ติ๊นาเลยมาร่วมอีเวนต์นี้ในนามของคนๆ นึงที่รักและใส่ใจในสุขภาพและผิวพรรณของตนเองค่ะ และอยากบอกทุกคนว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองและผิวพรรณให้ดี ไม่ว่าจะจากภายในหรือเทคนิคภายนอกได้หมดเลย แต่ต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นได้รับการศึกษามาอย่างดี มีเอกสารรองรับ และเชื่อติ๊นาได้เลยว่าถ้าสุขภาพผิวของคุณดีและกระชับแข็งแรง มันจะส่งผลถึงจิตใจของเรา ทำให้เรามีความมั่นใจขึ้น มีภาพลักษณ์ดูดีขึ้น เรียกว่าเป็นพลังใจและเคล็ดลับที่ทำให้ติ๊นาพร้อมขึ้นแสดงไม่ว่าจะเวทีไหนค่ะ”นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ Original Collagen Biostimulator พร้อมตรวจสอบรายชื่อคลินิกที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.galdermaaestheticsthailand.com