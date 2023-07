“มิ้วกี้ ไปรยา” ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ฟาดพวก Toxic ตีแผ่ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนเป็นตัวแม่ของวงการ

ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสตลอด ล่าสุดอินฟลูเอนเซอร์ระดับตัวแม่ของเมืองไทยคุณแม่สุดแซ่บ สวย เซ็กซี่ ซู่ซ่า ขอรันวงการอีกครั้ง ปล่อยซิ้งเกิ้ลใหม่สุดแซ่บซี๊ดออกมาฟาดคน Toxic ให้ออกไปไกล ๆ จากชีวิต จุดพลังให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ก้าวข้ามคำสบประมาท พร้อมส่ง MV เวอร์ชั่นเต็ม ให้รับชมพร้อมกันแล้ววันนี้ทั้งประเทศ“เธอ Toxic” เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมทางดนตรีที่ลงตัว ผ่านฝีมือการแต่งคำร้องของ แว่น จักราวุธ แสวงผล นักแต่งเพลงชื่อดังที่แต่งเพลงฮิตให้กับศิลปินมากมาย อย่าง เบิร์ด ธงไชย, คริสติน่า อากีล่าร์, ใหม่ เจริญปุระ, มาช่า วัฒนพานิช, เจ เจตริน ฯลฯ ร่วมด้วย เอ็กซ์ รณกร จงรักษ์ อดีตศิลปินวงปลื้ม จากค่ายเพลงฝั่งลาดพร้าว ที่มาช่วยเขียนทำนอง ผ่านการเรียบเรียงโดยสุดยอดฝีมืออย่าง พี่ซุป ระวี กังสนารักษ์ ที่เรียบเรียงดนตรีให้กับศิลปินมากมายนับไม่ถ้วน ควบคุมการผลิตโดย คุณวิวัธน์ จิโรธน์กุล แห่ง “มาเฟีย เร็คคอร์ด” นักสร้างเพลงไวรัลในยุคที่ยังไม่มีคำว่าไวรัลด้วยซ้ำ เรียกได้ว่ารวมมือเก๋าในวงการ มาร่วมงานกับ มิ้วกี้ ไปรยาครั้งนี้ทำให้เพลงนี้มี ทั้งทำนองที่ติดหู เนื้อเพลงสุดแซ่บมีความเป็นมิ้วกี้ อีกทั้งดนตรีที่ทำให้เต้นตามได้อย่างไม่ยาก โดย มิวสิกวิดีโอ เพลง “เธอ Toxic” จะพูดถึงคำว่า “Toxic is Lesson ... No Pain No Gain” การเจริญเติบโตจากบาดแผล หรือ TOXIC ในรูปแบบต่างๆ ของ มิ้วกี้ ไปรยา ตั้งแต่วัยเด็กจนกลายมาเป็นตัวแม่ของวงการในปัจจุบัน บอกเลยคนที่เคยเจอเรื่อง Toxic ฟังแล้วน่าจะได้ข้อคิดในการจัดการกับคนแบบนี้!รับฟังเพลง “เธอ Toxic”และมิวสิควีดีโอแบบเต็ม ๆ ได้แล้ววันนี้ ที่ Youtube: เธอ Toxic - Milky Praiya https://youtu.be/rQv-BsGTGh4 และติดตามเบื้องหลัง และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ มิ้วกี้ ไปรยา ได้ทาง Facebook : Milky Praiya และ Instagram : Milky Praiya (@milkypraiya) และรับฟังเพลงได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเร็ว ๆ นี้#เธอToxic #เธอToxic_MilkyPraiya #MilkyPraiya #มิ้วกี้ไปรยา #REVERZE