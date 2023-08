“กรมประชาสัมพันธ์” เปิดใช้งานเว็บไซต์กลางของประเทศไทย www.thailand.go.th

ได้บนทุกอุปกรณ์ โดยมีการแสดงผลข้อมูลและฟังก์ชันที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

เกี่ยวกับประเทศไทย (About Thailand) นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างรอบด้าน เช่น เพลงประจำชาติไทย ภูมิประเทศและขนาดพื้นที่ จำนวนประชากรในประเทศไทย สกุลเงินประเทศไทย อุตสาหกรรมหลัก และการปกครองของประเทศไทย เป็นต้น

ให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว ประเด็นยอดนิยม (Most Popular) แสดงบทความข่าวที่ได้รับความสนใจ ด้วยการจัดอันดับบทความข่าว ที่มีผู้อ่านมากที่สุด 5 ลำดับแรก สื่อประสม (multimedia) นำเสนอสื่อประกอบบทความข่าวในรูปแบบสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ อินโฟกราฟิก และภาพเคลื่อนไหวซึ่งมีทั้งการใช้ภาพจริงและโมชันอินโฟกราฟิก

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดใช้งานเว็บไซต์กลางของประเทศไทย (Web Portal)ภายใต้โดเมนเนม “www.thailand.go.th” ในรูปแบบ Multi-Languages 5 ภาษาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประเทศไทยที่เชื่อถือได้ เว็บแรกของประเทศไทยวันนี้ (4 ส.ค. 66) “อรนุช ศรีนนท์” รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (DCIO) “สุดฤทัย เลิศเกษม” รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด “กิจกรรม PR PLAN FOR ALL : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมพลังขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งประเทศ” ได้กล่าวถึงการพัฒนาเว็บไซต์กลางของประเทศไทย (Web Portal) ภายใต้โดเมนเนม www.thailand.go.th ว่าเป็นก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดย “thailand.go.th” เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ประเทศ เพื่อให้ชาวต่างประเทศและประชาชนชาวไทย มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุน เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งเป็นข้อมูลด่านแรกที่สำคัญของประเทศทั้งนี้ สุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า thailand.go.th เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ เช่น ด้านการเข้าเมือง การท่องเที่ยว การทำงาน การทำธุรกิจการลงทุนในประเทศ รวมไปถึง ศิลปและวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมชาวต่างประเทศทุกกลุ่มที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ-นักลงทุน, นักเรียน-นักศึกษา, นักท่องเที่ยว, คนทำงาน และ ผู้เกษียณอายุ รวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับประชาชนชาวไทย ในรูปแบบ Multi-Languages 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาเยอรมันthailand.go.th มีการออกแบบให้เป็นเว็บไซต์รูปแบบ Responsive Design เพื่อรองรับการใช้งานประเด็นน่าสนใจ (Topic) แสดงเนื้อหาบทความข่าวสารที่มีการโพสต์เข้ามาล่าสุดในเว็บไซต์ฟังก์ชันช่วยการเข้าถึง (Accessibility) การออกแบบเว็บไซต์ภายใต้แนวคิด Design for All เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ทั้งขนาดตัวอักษร และสีสำหรับผู้พิการทางสายตา ฟังก์ชันค้นหาด้วยข้อความและเสียง (Search) เพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ด้วยฟังก์ชันค้นหาที่นอกเหนือจากการพิมพ์ข้อความ ยังสามารถใช้เสียงในการค้นหาได้ เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน รองรับการบูรณาการข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกกระทรวง ในรูปแบบ RSS Feed และ APIการพัฒนาเว็บไซต์กลางของประเทศไทย (Web Portal) “www.thailand.go.th” ในครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข่องทางในการสื่อสาร สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย ให้กับประชาชนและประชาคมโลกแล้ว ยังนับเป็นการรองรับการปฏิรูป Thailand 4.0 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศอีกด้วย