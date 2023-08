ปังเกินคาด! “Insidious: The Red Door วิญญาณตามติด...ประตูผีผ่าน” ทุบสถิติรายได้ในเอเชีย สาวกหนังสยองขวัญแห่ไปดูจนติดเทรนด์

หลังจากเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไม่นาน “Insidious: The Red Door วิญญาณตามติด...ประตูผีผ่าน” หนังสยองขวัญสั่นประสาทที่มีมาแล้วถึง 4 ภาค และภาคที่ 5 นี้จะเป็นการปิดตำนานสุดหลอน ก็ทำรายได้เปิดตัวแบบทุบสถิติ ถล่มทลายเกินความคาดหมายในหลายประเทศภูมิภาคเอเชีย อาทิ ที่- ฟิลิปปินส์ ระทึกหลอนจนกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดแห่งปี 2023- อินโดนีเซีย ทะยานขึ้นอันดับ 1 ภาพยนตร์สยองขวัญที่เปิดตัวสูงสุดในยุคโควิด- อินเดีย สั่นสะเทือนวงการบอลลีวูด สามารถทำรายได้กว่า 90 ล้านบาท,- มาเลเซีย ทำรายได้มากกว่า 71 ล้านบาทใน 4 สัปดาห์- สิงคโปร์ Insidious: The Red Door กลายเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเปิดตัวสูงสุดในยุคโควิดInsidious: The Red Door วิญญาณตามติด...ประตูผีผ่าน ภาพยนตร์สยองขวัญผลงานจากบลัม เฮาส์โปรดักชันส์ และเจมส์ วาน เรื่องราวอันเป็นตำนานสั่นสะพรึงของครอบครัวแลมเบิร์ต ซึ่งจะเปิดเผยหลังถูกครอบงำมาถึง 10 ปี เมื่อพ่อ "จอช" (แพทริค วิลสัน) และลูกชาย "ดัลตัน" (ไท ซิมพ์คินส์) ต้องเผชิญกับวิญญาณร้ายสุดเฮี้ยน และดำดิ่งด้วยความลับที่ตามหลอกหลอน ซ่อนอยู่หลังประตูผีผ่าน นำแสดงโดย แพทริค วิลสัน, โรส เบิร์น, ไท ซิมพ์คินส์, ลินน์ เซย์ ฯลฯ ซึ่งภาคนี้ แพทริค วิลสัน ก็โดดมาเป็นผู้กำกับเองเป็นครั้งแรก ปะทะกับ ไท ซิมพ์คินส์ พระเอกหนุ่มหล่อมาดเซอร์ที่โตและเฮี้ยวขึ้นตามกาลเวลาเพราะเหตุใดถึงทำให้หนังเรื่องนี้จึงขึ้นเทรนด์ความเฮี้ยนและติดกระแสโลกโซเชียล หนังทำรายได้ถล่มทลายทั่วเอเชีย แบบ A Must-see! ถึงผวาก็ต้องขอไปดู ขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสความหลอนด้วยตัวเองในทุกโรงภาพยนตร์ได้แล้ววันนี้#InsidiousMovie #ประตูผีผ่าน