‘ออกัส-ซินแสเป็นหนึ่ง’ นำทีมฉลอง AKEMI ก้าวสูปีที่ 31 แบรนด์ชุดเครื่องนอนระดับโลก พร้อมเปิดตัวพันธมิตร Lenzing Group เจ้าของนวัตกรรมการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ “TENCEL” ตอกย้ำ! แบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ชั้น 4 Siam Takashimaya, ICONSIAM บริษัท เอดิโค่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว และฉลองก้าวสู่ปีที่ 31 แบรนด์ชุดเครื่องนอนระดับโลก AKEMI พร้อมเปิดตัวพันธมิตรอย่างเป็นทางการ (Official Partner) กับ Lenzing Group เจ้าของนวัตกรรม “TENCEL feels so right” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติที่ยั่งยืน ด้วยขั้นตอนการผลิตแบบธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งถือโอกาสเปิดตัวทีมผู้บริหาร และแสดงวิสัยทัศน์ 31 ปี AKEMI ที่เติบโตดูแลความสุขในบ้าน นำโดย คุณวันเฉลิม ศรีรัตนะ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (Senior General Manager) ร่วมด้วย ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร หมอดู เซเลปชื่อดัง, ออกัส วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ ดารานักแสดงขวัญใจมหาชนคนไทย, เฟิร์ส ศตคุณ ดำเกลี้ยง ผู้ประกาศข่าวที่มารับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการตลอดทั้งงาน และแขกผู้เกียรติมากมายคุณวันเฉลิม ศรีรัตนะ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส กล่าวว่า ‘ในนาม AKEMI แบรนด์ชั้นนำด้านชุดเครื่องนอน ที่เน้นความหรูหรา ผลิตด้วยวัสดุที่คัดสรรเป็นพิเศษ ด้วยงานฝีมือที่ยอดเยี่ยม ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภาพไว้ให้คุณช้อปอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ดีไซน์และคุณภาพนั้นออกมาดีที่สุด รับประกันคุณภาพ ของแท้ และ AKEMI เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ (Official Partner) กับ Lenzing Group เจ้าของนวัตกรรม “TENCEL” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติที่ยั่งยืน ด้วยขั้นตอนการผลิตแบบธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการผลิตที่ปล่อยมลพิษแทบเป็น 0 ทำให้ผู้ใช้ทุกผลิตภัณฑ์จาก AKEMI TENCEL มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง จึงนับว่าเป็นความร่วมมืออันทรงพลัง เพราะมันไม่ใช่แค่ TENCEL แต่มันคือ AKEMI TENCEL “It’s not just TENCEL. It’s AKEMI TENCEL.”‘ตลอดเวลา 31 ปี AKEMI เชื่อในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยให้ทุกครอบครัวผ่านช่วงเวลาแห่งความสุขของชีวิตไปได้ ผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในห้องนอน เราจึงตระหนักดีว่า การใช้ชีวิตในแต่ละวันของคุณลูกค้า เจอเรื่องราวมามาก การกลับบ้าน เพื่อมาพักผ่อน ต้องดี และมีความสุข เพื่อเตรียมพร้อมสู่การออกไปเผชิญชีวิตในเช้าวันใหม่ ดังนั้น เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Mood ในเช้าวันใหม่ของคุณลูกค้าให้สดชื่น ราบรื่น ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกายและใจ เพื่อให้คุณลูกค้าตื่นมารับกับวันใหม่ได้อย่างเต็มที่ในทุก ๆ วัน ตามสโลแกนของการจัดงานในครั้งนี้ AKEMI Made your day, Support your life.นอกจากนี้ในงานยังมีการสนทนาในหัวข้อ "การพักผ่อนกับสุขภาพสัมพันธ์กันอย่างไร" โดยได้รับเกียรติจาก ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร หมอดู เซเลปชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์ฮวงจุ้ยและตรวจดวงชะตาจากลายเซ็น ที่มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยห้องนอน เสริมความปัง ความสำเร็จ และความสบายใจ รวมทั้ง ออกัส วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ ดารานักแสดงขวัญใจมหาชนคนไทย ร่วมแชร์ประสบการณ์การการนอนสำคัญอย่างไรกับการทำงาน และเรื่องต่าง ๆ ที่ห้ามมองข้ามปิดท้ายกับบรรยากาศแสนอบอุ่นและสนุกสนานไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก ออกัส วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ และโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลดสูงสุด 80%, หมอน AKEMI ซื้อ1 แถม 1 และช้อปสินค้า AKEMI ครบทุก 5,000 บาท รับสิทธิ์ตรวจดวงชะตาฟรี! กับนักพยากรณ์ชื่อดัง จากมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. – 15 ส.ค. 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/AkemiThailand?mibextid=LQQJ4dหมายเหตุ *นำใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ AKEMI ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2565 เป็นต้นไปเพื่อนัดตรวจดวงชะตา**ตารางพยากรณ์เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 ก.ค., 4-6 และ 12-13 ส.ค. 2565***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด#AKEMI #BringingTogetherness #AkemiThailand #AKEMITencel