ททท. ดึง “เต้ย จรินทร์พร” และ “นุนิว ชวรินทร์” ส่งมอบแรงบันดาลใจ “เที่ยว Win Win ฟิน โค้ด โค้ด” มอบดีลท่องเที่ยวด้วยแนวคิด Travel to Earn, Earn your Experience

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวแคมเปญผนึกกำลังพันธมิตรผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดเต็มส่วนลดพิเศษ และดีลท่องเที่ยวสุดคุ้ม ผ่านแพลตฟอร์ม Line MyShop และ LAZADA พร้อมดึงตัวแทนนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมานำเสนอแคมเปญฯ ก่อนจะเสริมทัพด้วยร่วมสร้างแรงบันดาลใจสู่การเดินทางท่องเที่ยว พร้อมร่วมกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมายให้การเดินทางท่องเที่ยวไทยสนุกยิ่งกว่าที่เคย“นิธี สีแพร” รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าวว่า จากความพยายามของ ททท.ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพด้วยเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างคุณค่าแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน และนักท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการจัดแคมเปญ “เที่ยว Win Win ฟิน โค้ด โค้ด” (เที่ยวสนุก สะสมพ้อยท์ ได้ฟินต่อ)” จัดเต็มส่วนลดพิเศษและดีลท่องเที่ยวสุดคุ้ม เพื่อเชิญชวนให้คนออกไปเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โอกาสนี้ ททท. เสริมทัพด้วยกลยุทธ์ Celebrity Marketing ดึงตัวแทนนักท่องเที่ยวอย่าง เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ นักแสดงชื่อดังผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาร่วมนำเสนอวิดีโอสั้น เกี่ยวกับแคมเปญฯ ก่อนจะชวนตัวแทนคนรุ่นใหม่สุดฮอตอย่าง นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยว และส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมายนำไปสู่การกระตุ้นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ อันจะเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาพรวมสำหรับแคมเปญ “เที่ยว Win Win ฟิน โค้ด โค้ด” (เที่ยวสนุก สะสมพ้อยท์ ได้ฟินต่อ)” ททท. ได้ผนึกกำลังพันธมิตรผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยจากหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จัดจำหน่ายดีลพิเศษและส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ทั้งเที่ยวบิน อาหาร ค่ารถ ที่พัก ผ่านช่องทาง Line Myshop รวมไปถึงกิจกรรมสุดพิเศษจากพาร์เนอร์มากมายทั่วประเทศ อาทิ โรงแรมในเครือดุสิตธานี , Booking.com ฯลฯ โดยมี นุนิว–ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ร่วมกิจกรรมไลฟ์สดผ่านช่องทาง LAZADAในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังจัดเต็มความฟินคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 20 ท่าน จากกิจกรรมไลฟ์สด ทางช่องทาง LAZADA รับสิทธิพิเศษร่วมกิจกรรมเวิร์ค ชอปกับนุนิว–ชวรินทร์เพริศพิริยะวงศ์ เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ แบบเอ็กคลูซีฟในรูปแบบของการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจยังสามารถกิจกรรมสะสมแสตมป์ผ่านทาง Official Line : @AmazingThailand เพื่อแลกรับของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท โดยสแกน QR Code จากร้านค้า โรงแรม และผู้ประกอบการ ที่ร่วมโครงการฯ สอดรับแนวคิด Travel to Earn, Earn your Experience ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบประสบการณ์และความคุ้มค่า อีกด้วยเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ กล่าวว่า “ขอบคุณ ททท. ที่มอบโอกาสให้เต้ยได้เป็นตัวแทนเชิญชวนทุกคนออกเดินทางไปเปิดประสบการณ์เที่ยวไทยครั้งใหม่ ส่วนตัวชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติ อย่างเช่นการไปเที่ยวทะเล ดำน้ำ การออกไปเที่ยวเมืองไทยก็เป็นความสุขและความสนุกที่ไม่มีข้อจำกัด เป็นโอกาสที่จะได้พาตัวเองไปเรียนรู้ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ พบปะผู้คนใหม่ ๆ หรือออกไปสร้างโมเมนต์ดี ๆ เติมพลังกาย ชาร์จพลังใจร่วมกัน และการท่องเที่ยวยังทำให้ทัศนคติที่มีต่อสิ่งรอบตัวของเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย สำหรับแคมเปญ “เที่ยว Win Win ฟิน โค้ด โค้ด” (เที่ยวสนุก สะสมพ้อยท์ ได้ฟินต่อ) ททท. และพันธมิตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก็ได้จัดดีลพิเศษ สุดฟิน ถือเป็นอีกโอกาสที่ดีที่เราจะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Win Win ฟิน โค้ด โค้ด ได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งของรางวัล ห้ามพลาด เก็บกระเป๋าออกไปฟินแบบเต้ยกันนะคะ”นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้เข้าร่วมแคมเปญกับ ททท. หากมีเวลาว่างก็จะออกไปท่องเที่ยว หากิจกรรมสนุกๆ ชิมอาหารท้องถิ่นอร่อยๆ ถือเป็นการชาร์จแบต เติมความสุขง่าย ๆ ให้กับตัวเอง จึงอยากชวนทุกคนออกไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะ ๆ ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายรอให้ทุกคนได้ออกไปสัมผัสและค้นหา เชื่อว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวอย่างแน่นอน และขอฝากติดตามแคมเปญดี ๆ อย่าง “เที่ยว Win Win ฟิน โค้ด โค้ด” (เที่ยวสนุก สะสมพ้อยท์ ได้ฟินต่อ)” ทั้งส่วนของกิจกรรมไลฟ์สดผ่านทางแพลตฟอร์ม LAZADA เลือกซื้อดีลสุดพิเศษแล้วออกไปเที่ยวกันให้ฟินกว่าเดิม ได้เที่ยวด้วยได้ประสบการณ์ด้วย และยังได้ลุ้นรับของรางวัลด้วย คุ้มค่ามาก ๆ รวมถึงกิจกรรมเวิร์คชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ ททท. ชวนผมและผู้โชคดีออกไปเดินทางเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยกัน ปักหมุดรอไว้ได้เลยครับ”ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/TiewWinFinCodeหรือ Facebook Page : Amazing Thailand หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร.1672 Travel Buddy