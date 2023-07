“จุง-ดัง” ร่วมท้าแดด! กลางงาน “Supergoop! SPF Party” ภายใต้แคมเปญ “Solar Powered Freedom!” ครั้งแรกในเอเชีย-แปซิฟิก

​Supergoop! (ซูเปอร์กูป) ผู้เชี่ยวชาญด้าน SPF มากว่า 15 ปี แบรนด์ที่มุ่งมั่นในการคิดค้นและ พัฒนาครีมกันแดดอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้ครีมกันแดดที่ดีที่สุด เหมาะกับทุกสภาพผิวและสีผิว พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์ไตล์ที่แตกต่าง เน้นการปกป้องผิวจากแสงแดดและรังสียูวี แต่บางเบาให้ผิวที่ดูมีชีวิตชีวาในหนึ่งเดียว จัดงาน “Supergoop! SPF Party” (ซูเปอร์กูป! เอสพีเอฟ ปาร์ตี้) ครั้งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศ ที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน SPF Party ภายใต้แคมแปญ Solar Powered Freedom พลังแห่งความเป็นอิสระจากแสงอาทิตย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์สุดไอคอนนิก ให้ทุกคนก้าวออกไปท้าแดดได้อย่างมั่นใจ พร้อมชวนเหล่าเซเลบริตี้ และนักแสดงชื่อดัง ร่วมแบ่งปันมุมมอง และประสบการณ์การเลือก SPF ปกป้องผิว โดยมีแฟนพันธุ์แท้ Supergoop! ร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษอย่างคับคั่งภายในงานซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณเอเทรียม 2 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับเกียรติจาก เคธี เหลิง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Supergoop! ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนเหล่าเซเลบริตี้ รวมถึงนักแสดงหนุ่มสุดฮอต จุง-อาเชน ไอย์ดึน และ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ 2 นักแสดงนำจากซีรีส์เรื่อง วาระซ่อนเร้น (Hidden Agenda) ที่กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ ร่วมด้วย แอน-แอนชิลี สก็อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สประเทศไทย 2021 ร่วมงาน โดยมี ดีเจแพทริค-กันต์กวี ไมเกิ้ล รับหน้าที่พิธีกรเคธี เหลิง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Supergoop! ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เปิดเผยว่า Supergoop! เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง SPF และไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นไอเทมเด็ดที่เหล่าเซเลบริตี้ ศิลปิน นักแสดง รวมไปถึงนักการเมืองทั้งต่างประเทศ และในประเทศไทยต่างพกพาติดตัวอีกด้วย สำหรับกิจกรรม Supergoop! SPF Party ที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็น 1 ใน 3 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา, ไทย และสิงคโปร์) ที่ได้รับเลือกให้จัดงาน Solar Powered Freedom! เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สุดไอคอนิกของ Supergoop! อาทิ PLAY Everyday Lotion, Unseen Sunscreen และ Every. Single. Face เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวออกไปโอบกอดแสงแดดที่สดใส พร้อมจะลุยไปกับความท้าทายใหม่ๆในทุกวัน ‘ให้คุณมีอิสระในการใช้ชีวิตกลางแจ้งได้แบบไร้ขีดจำกัด Solar Powered Freedom!’ภายในงานเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์คุณภาพรุ่นต่างๆ ของ Supergoop! เพื่อให้ทุกคนได้ค้นหา SPF ที่เหมาะกับตนเอง พร้อมร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ก่อนรับชุดทดลองกลับบ้าน นอกจากนี้นักแสดงหนุ่มสุดหล่อ จุง-อาเชน ไอย์ดึน และ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ ได้มาร้องเพลง และร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมเผยนิยาม SOLAR POWERED FREEDOM! ร่วมด้วย แอน-แอนชิลี สก็อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สประเทศไทย 2021 ได้มาเล่าถึงกิจกรรมโปรด และวิธีการเลือกครีมกันแดดที่ดีที่สุดให้เหมาะกับสภาพผิวเริ่มด้วย จุง-อาเชน ไอย์ดึน ได้เปิดเผยนิยาม SOLAR POWERED FREEDOM! ของตนว่า โดยปกติแล้วเป็นคนชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง ชอบไปทะเล ชอบเดินเที่ยวภูเขา และเดินทางอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องครีมกันแดด และตั้งแต่ได้รู้จักกับ Supergoop! และเลือกใช้ Supergoop! Play Everyday Lotion SPF50 เพราะเป็นกันแดดที่ซึมเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ กันน้ำ กันเหงื่อ อีกทั้งยังสามารถทาได้ทั้งใบหน้าและลำตัวอีกด้วย ยิ่งรู้สึกชื่นชอบ เหมือนที่ Supergoop! พูดเสมอว่า แสงอาทิตย์คือพลังงาน ไม่ใช่ศัตรู จงออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบไม่ต้องกลัวแดด แต่อย่าลืม ว่าต้องทากันแดดก่อนออกจากบ้านแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบมีอิสระได้มากขึ้นแบบไม่ต้องกลัวแดดอีกต่อไปด้าน ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ เล่าว่า ตนเองเป็นคนผิวไม่มันมาก และชอบออกกำลังกาย ปกติก็จะใช้ครีมกันแดดเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ชอบเกิดปัญหาความเหนียวเหนอะหนะเวลาที่เหงื่ออก จนได้มาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ Supergoop! รู้สึกว่าปัญหานั้นหมดไป โดยเฉพาะ Supergoop! Every. Single. Face. SPR-Shield Watery Lotion SPF50 กันแดดสูตรน้ำ ที่ใช้ได้กับทั้งผิวหน้าและผิวกาย ทาแล้วไม่ทิ้งคราบขาว ให้ความรู้สึกสดชื่นและเย็นสบาย มอบลุคที่ดูเป็นธรรมชาติ ไม่เหนียวเหนอะหนะ และเหมาะกับทุกสภาพผิว ใครจะไปดำน้ำ ไปทะเล ไปว่ายน้ำ แนะนำตัวนี้เลย และอยากแนะนำทุกคนว่า แสงแดดนั้นอันตราย ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านก็ควรต้องทาครีมกันแดดเช่นกัน เพราะรังสี UV นั้นสามารถทะลุ ผ่านกำแพงได้ ดังนั้นครีมกันแดด จึงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคน และคุณจะมีอิสระในการ ใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วย แอน-แอนชิลี สก็อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สประเทศไทย 2021 ได้มาเล่าถึง กิจกรรมโปรด และการเลือกใช้ครีมกันแดดของตัวเองว่า ที่บ้านเลี้ยงสุนัข 6 ตัวจึงชอบพาไปวิ่งเล่น และเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้ง อีกทั้งยังชอบเที่ยวทะเล และเดินทางอยู่ตลอดเวลา ครีมกันแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญและใช้เป็นประจำก่อนออกจากบ้าน จึงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แบบไม่ต้องกลัวแสงแดด และผลิตภัณฑ์ของ Supergoop! ก็มีให้เลือกแบบหลากหลาย ให้เหมาะกับกิจกรรมในแต่ละวัน โดยปกติแล้วตนจะเลือกใช้ Supergoop! Glow Sunscreen SPF40 เพราะสามารถใช้เป็นเมคอัพไพรเมอร์ได้ทุกวัน ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ เหมาะกับ Everyday Look นอกจากนี้ Supergoop! ยังคุณสมบัติเด่นๆ คือ ไม่เหนียวเหนอะหนะ แม้เหงื่ออก และไม่ต้องกังวลเรื่องจะทิ้งคราบขาว หรือเกิดการอุดตัน จึงอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจสัมผัสประสบการณ์ที่สุดของผิวสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์กันแดด Supergoop! ได้แล้ววันนี้ที่ร้านเซโฟราทุกสาขา หรือจะช้อปออนไลน์ได้ที่ แอปพลิเคชั่น Sephora บนเว็บไซต์ https://www.sephora.co.th และแอปพลิเคชั่น Lazada บนเว็บไซต์ https://www.lazada.co.th/shop/supergoop ติดตามรายละเอียด/ข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://supergoop.com/