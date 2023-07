“ไป่ ทาคน” ย่องเงียบมาไทย ด้อมลุ้นมีข่าวดีหรือเปล่า?

ไม่รู้ตาฝาดไปหรือเปล่า บังเอิญเจอหนุ่มหล่อหุ่นล่ำสูงออร่ากระจายคนหนึ่ง ตอนแรกก็เพ่งตามองว่าใครกันนะ คุ้นตาจัง แม้จะใส่หมวก ใส่แมสก์แต่ก็ไม่อาจบดบังความหล่อพิฆาตของเขาไปได้ ยิ่งเห็นกลุ่มด้อม แฟนคลับมารอรับพร้อมชูป้ายไฟ ต่อมอยากรุู้ของยิ่งกระพือหนักว่าใครกันนะ พอหันไปมองป้ายไฟ เห็นเขียนว่า “PAI” เลยถึงบางอ้อ ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็นายแบบชาวเมียนมาร์ดีกรีหนุ่มหล่อที่สุดในโลกปี 2021 The 100 Most Handsome Faces of 2021 นั่นเอง​ได้แต่คิดและสงสัยว่า หนุ่ม ไป่ ทาคน เดินทางมาทำอะไรรอบนี้ เพราะเจ้าตัวเพิ่งมาเมืองไทยเมื่อต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมานี่เอง หลังหายหน้าไป 3 ปี ครั้งนั้นยังเคลิ้มกับคำหวานๆที่พ่อไป่ หยอดเข้าหูเจ้ว่า “ผมรักประเทศไทยมากๆ” เอ๊ะ!หรือว่าครั้งนี้ เจ้าตัวจะมีงานแสดง งานพรีเซนเตอร์ปังๆ ที่ไทยอีกล่ะเนี่ย อยากรู้จนเนื้อเต้นแล้วคร่า#ยาดมตราหนุมาน #innobrand