"โบไลท์" คู่กรณึ "เปิ้ล ไอริณ" อย่างแซ่บ ประกวดนางงามมีผัว

ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับ "โบไลท์ มินจนิตา" อดีตผู้จัดการ และคู่กรณี "เปิ้ล ไอริณ" ตัดสินใจประกวดนางงามมีผัวแล้ว ควบ 2 มง Mrs. Touris Thailand และ Mrs. thailand word เห็นลีลาการโพสต์ของโบไลท์แล้วต้องบอกว่า แซ่บไม่แพ้ดารา สมแล้วที่เป็นผู้จัดการคนดังมาหลายคนหลังเข้าเก็บตัวทำกิจกรรมโบไลท์ก็ได้ประเดิมรางวัลแรก Best of the day ที่แต่งตัวได้ขนะใจกรรมการ ซึ่งโบไลท์ก็ได้กล่าวว่า กับข่าวที่ผ่านมาเครียดมาก แต่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์ออกมาเผชิญหน้าผู้คน ออกมาทำงานและพิสูจน์ตัวเองกับเวทีนี้"ช่วง 1เดือนที่ผ่านมา โบตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งจากที่หลายคนทราบดี ทุกคลิปถูกแชร์ ถูกตัดสินจากข่าวว่าโบ เสียหายเรื่องการเงิน และปัญหาทางกับดาราท่านนึง สังคมตัดสินจากการเสพข่าวเพียงด้านเดียว วินาทีนัันถ้าเราไม่ดึงตัวเองออกมา ชั่ววินาที ความซึมเศร้าอาจฆ่าเราให้ตายได้ โบลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งเพราะบทบาทความเป็นแม่ และความเป็นผู้นำของครอบครัว ถ้าเรากลัวหรือหนีปัญหา ยอมให้สังคมตัดสินไม่พิสูจน์ตัวเอง ลูกสาวของเราอาจจะต้องเผชิญคำตัดสินของสังคม อย่าปล่อยให้ความกลัวเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต โบเลยเลือกมาพิสูจน์ตัวเอง มาค้นคำตอบของตัวเอง กลับมาทำงานและพิสูจน์ตัวเองในเวทีนี้อีกครั้ง โบอยากเป็นกระบอกให้ผู้หญิงไทยทุกคน ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรที่ผ่านมา ทั้งหนักและนำไปสู่โรคซึมเศร้า เราควรรักตัวเอง และทำตามความฝันในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะ "สำหรับการประกวดด Mrs.Thailand World 2023 และ Mrs.TourismThailand 2023 จะตัดสินในวันที่ 5 สิงหาคมนี้