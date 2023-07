มา Y2K  ไปพร้อมกับ Gadhouse x FREAK ในเดือนกรกฎาคมนี้ กิจกรรม ดีเจ และสิทธิพิเศษมากมายในงานเดียว

หลังจากที่ค่อย ๆ ปล่อยเครื่องเล่นแผ่นเสียง COSMO ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้แฟน ๆได้ตื่นเต้นและรอคอยกันมาพักใหญ่ ครั้งนี้ทาง Gadhouse ก็ประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ร้าน FREAK สยามสแควร์ ซอย 7 ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 นี้ ภายใต้ชื่องาน COSMIC CULT - Share your music anywhere, anytime, with anyone. คอนเซปต์ที่เน้นย้ำถึงอิสระทางความสุข ผ่านเสียงเพลงที่เมื่อมี COSMO ทุกคนก็สามารถแบ่งปันเสียงเพลงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคนภายในงานเตรียมพบกับกิจกรรมสนุก ๆ ให้ได้ทดลองเล่น สัมผัสประสบการณ์เสียง และบันทึกมิกซ์เทปด้วยแผ่นเสียงกันสด ๆ รวมถึงดีเจไลน์อัปแนวหน้าของไทยที่จะมาร่วมเอนเตอร์เทนตลอดงาน นำมาโดย DJ Norita จากคลื่น EFM และสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือสินค้า Limited Edition จากร้าน FREAK x COSMO เฉพาะโอกาสนี้เท่านั้น พิเศษ 50 ท่านแรกที่ซื้อเครื่องเล่น COSMO จะได้รับไปเลยเซ็ตเสื้อยืด สลิปแมท และหมวกลายพิเศษCOSMIC CULT งานเปิดตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้จะพาเราย้อนเวลาไปสัมผัสกับช่วงยุค 90s-00s หรือช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ของวงการแกดเจ็ต และเทคโนโลยียุคหนึ่ง มาร่วมสนุกไปกับเสียงเพลง และประสบการณ์ที่ทาง Gadhouse และ FREAK ตั้งใจมอบให้ได้ตั้งแต่วันอีเวนต์ 15 กรกฎาคม 2566 ไปจนตลอดเดือนกรกฎาคม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ทุกช่องทางของ Gadhouse และ FREAK งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วมารอสนุกไปด้วยกันติดตามข่าวสาร Gadhouse​ ได้ทุกช่องทางที่