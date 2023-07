“อู้ พหลโยธิน” เปิดบาร์ลับย่านไชน่าทาวน์

ไม่ว่าจะเป็น Farewell my Concubine, In the Mood for Love, Crouching Tiger Hidden Dragon จากผู้กำกับชื่อดัง อั้งลี่ และ หว่อง กา ไว ด้วยเทคนิคพิเศษในการปรุงมากมาย อาทิ Sous vide, Infusion, Clarify, Aroma oil ประสานเข้ากับการเลือกใช้วัตถุดิบระดับพรีเมียม ที่ให้รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ จนได้ผลลัพธ์เป็นค็อกเทลสูตรเฉพาะของทางร้าน และเพื่อสร้างสรรค์รสชาติที่ไม่เหมือนใคร มิกโซโลจิสต์ (Mixologist) จับคู่เครื่องดื่มที่เหนือความคาดหมาย ระหว่างกลิ่นและรสชาติสุดกลมกล่อม เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่

เนื่องจากบาร์ LUCKY DUCK ตั้งอยู่หลัง Facade ที่เคยเป็นหอนางโลม (Pleasure House) ในสมัยก่อน เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่และเย้ายวน ทางร้านจึงยังคงไว้ซึ่งโคมไฟสีแดง การตกแต่งพื้นที่ภายใน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการตกแต่งอพาร์ตเมนต์ ของนักแสดงชาวเซี่ยงไฮ้ในฮอลลีวูดยุค 1920 ถ่ายทอดสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ อู้ พหลโยธิน ไว้ได้อย่างไร้ที่ติ ส่วนของผนังและโซฟา เรียงรายไปด้วยภาพพิมพ์เสือดาววินเทจที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ ในขณะที่ เฟอร์นิเจอร์ งานศิลปะ และของตกแต่งต่างๆ มาจากคอลเลกชันส่วนตัวของอู้ที่สะสมมาอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งไฮไลท์คือเสียงเพลงภายในร้าน ซึ่งมีทั้งเครื่องเล่นแผ่นเสียงไวนิลแบบโอลด์สคูล และดีเจรุ่นใหม่คอยขับกล่อมด้วยจังหวะดิสโก้ยุค 70 ร่วมกับดนตรีแจ๊สและฮิปฮอป กลายเป็นเพลย์ลิสต์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร แต่เกิดขึ้นจริงได้ที่นี่