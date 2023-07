โกอินเตอร์ต่อเนื่อง! “TRINITY” ชวน “DVI” บินลัดฟ้า บุกประเทศญี่ปุ่น พิเศษ ขึ้นโชว์เพลงใหม่ครั้งแรก สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ

​บุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับ 3 หนุ่ม “TRINITY (ทรินิตี้)” อย่าง “เติร์ด - ลภัส งามเชวง, ปอร์เช่ - ศิวกร อดุลสุทธิกุล และ แจ๊คกี้ - จักริน กังวานเกียรติชัย” ศิลปินภายใต้สังกัด 4NOLOGUE ล่าสุด! ได้มีโอกาสบินลัดฟ้าไปร่วมแสดงในงาน BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2023 “N.E.X.T.” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รอบสุดท้ายที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ของศิลปินบอยกรุ๊ปชื่อดังอย่าง BALLISTIK BOYZ หลังมีโอกาสออกซิงเกิลพิเศษ DROP DEAD ร่วมกันเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และถือเป็นการประเดิมโปรเจกต์ในการร่วมมือกันระหว่าง 4NOLOGUE และ LDH บริษัทต้นสังกัด หลังจากได้มีการจัดงานแถลงข่าวเซ็นสัญญาร่วมมือกันขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา​เรียกว่างานนี้ทั้ง 3 หนุ่มตั้งใจมาเสิร์ฟความสนุกให้กับแฟน ๆ ชาวญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ เพราะนอกจากจะมีโอกาสได้มาโชว์เพลง DROP DEAD ที่ฟีทเจอริ่งร่วมกันกับทาง BALLISTIK BOYZ แล้ว 3 หนุ่ม TRINITY ยังได้นำเพลงใหม่ใน EP.02 DESIRE ที่เพิ่งปล่อยไป อย่างเพลง Thank You All มาเพอร์ฟอร์มเป็นครั้งแรกให้ได้ดูก่อนใครอีกด้วย แถมปิดท้ายด้วยเพลง Champagne Poppin ที่ร่วมกันสาดความความมันส์สุดเหวี่ยงในงานนี้ ทำเอาแฟน ๆ กว่า 5,000 คนใน Tokyo Garden Theatre ต่างลุกขึ้นมาเต้นและเชียร์อัพกันอย่างเต็มที่​เท่านั้นยังไม่พอ ทั้ง 3 หนุ่ม TRINITY ยังเตรียมพร้อมภาษาญี่ปุ่นไว้สื่อสารกับแฟน ๆ เป็นอย่างดี โดยมีคุณครูเจ้าของภาษาอย่าง หนุ่ม ๆ BALLISTIK BOYZ คอยเทรนด์ให้ งานนี้ทำเอาแฟน ๆ ชาวญี่ปุ่นต่างส่งเสียงชื่นชมในความตั้งใจของทั้ง 3 หนุ่ม เรียกว่าต่างฝ่ายต่างประทับใจกันสุด ๆ ไปเลยทีเดียว​และนอกจากรุ่นพี่ในค่ายอย่าง TRINITY โปรเจกต์ตะลุยต่างแดนครั้งนี้ ยังมี 6 หนุ่มบอยกรุ๊ปรุ่นน้องอย่าง DVI (ดีวาย) ก็มีโอกาสเดินทางมาร่วมแสดงโชว์ในงาน PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2023 "P.C.F" กับหนุ่ม ๆ PSYCHIC FEVER เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ Zepp Haneda โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเช่นกัน โดยทั้ง 6 หนุ่ม เผยความรู้สึกว่า “พวกเราดีวายทั้ง 6 คนตื่นเต้นและรู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ถือเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้มีโอกาสมาแสดงโชว์ต่อหน้าแฟน ๆ ที่ต่างประเทศ ขอบคุณแฟน ๆ ชาวญี่ปุ่นที่ส่งเสียงและคอยเชียร์ และหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกับแฟน ๆ ที่นี่อีกนะครับ”​ติดตามภาพความประทับใจและรอติดตามความเคลื่อนไหวโปรเจกต์อื่นๆ รวมถึงผลงานอื่นๆ ได้ทางโซเชียลมีเดียของวง TRINITY (https://linktr.ee/trinity_tnt) , วง DVI (https://linktr.ee/official_dvi ) และ 4NOLOGUE