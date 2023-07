"กรองทอง จันทรสมโภช" สาวไทยแท้ Asian look ลุคเอ็กซอร์ติค หรือที่แฟนนางงามให้คำกล่าวว่า "ปูปลาร้า" วัย 27 ปี ส่วนสูง 175 ซม. MUT Phitsanulok 2023

กรองทองโตมาแบบเด็กผู้ชาย จะอยู่นิ่งนานๆ ไม่ได้ สมาธิสั้น บวกกับคุณพ่อเป็นทหารเรือ คุณพ่อเลยพาไปเรียนเทควันโดตั้งแต่ 6 ขวบ เดินสายแข่งขัน ซึ่งนั่นได้กลายเป็นอีกหนึ่งความสามารถด้านกีฬาของเธอ จนเกือบได้เป็นทีมชาตอเยาวชนแต่ต้องไปแลกเปลี่ยน ที่ต่างประเทศก่อน กรองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิริรัตนาธร ซึ่งมีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และได้รับโอกาสไปเรียนที่ เมืองลารอแชล ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 1 ปี ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ได้เพื่อนใหม่จากทั่วโลกกรองทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก University of Utah, USA in Environment and Sustainability. มหาวิทยาลัยยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทำงานเป็นนางแบบที่USA(model for advertising) สื่อสารได้ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส (ระดับพื้นฐาน) ก่อนหน้านั้นเธอเคยได้ทุนจากยูเนสโก ศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ University Of Central Florida รัฐออร์แลนโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก่อนจะทรานเฟอร์ไปเรียนที่ University of Utah(ยูนิเวอร์ ซิตี ออฟ ยูทาห์)ถือได้ว่าเป็นเด็กไทยที่มีพื้นฐานจากการเรียนโรงเรียนรัฐบาลปกติทั่วไปแต่สามารถพัฒนาตัวเองให้ไปยืนอยู่จุดที่นักเรียนหลายๆคนไฝ่ฝันได้ คือการชิงนักเรียนทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาต่อต่างประเทศได้ด้วยตัวเองกรองทองมีความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะเธอเชื่อว่าสามารถต่อยอดได้หลายๆ ด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน รวมทั้งการให้คำปรึกษาในธุรกิจอีกด้วย ในระหว่างเป็นนักเรียนทุน กรองทองเคยร่วมทำงานกับ International Rescue Committee (คณะกรรมการช่วยเหลือและกู้ภัยนานาชาติ) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย โดยกรองทองเลือกเป็นผู้สอนด้านการเกษตร (เกษตรออแกนิค) และนำผลผลิตไปส่งขาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พวกเขาได้กรองทองเป็นที่รู้จักของแฟนนางงาม จากการลงประกวด Miss Universe Thailand 2017 ซึ่งเป็นเวทีแรกของเธอในวัยเพียง 20 ปี และสามารถทำผลงานเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายได้สำเร็จ หลังจากนั้นเธอลงประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2562 ซึ่งเป็นเวทีนางงามเดินสายอันดับต้นๆ ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย จนสามารถคว้ามงกุฎมาครองเป็นอีกก้าวความสำเร็จของเธอ✨หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กรองทองเป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนให้บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อต้นปี2023 และได้ทาบทามทำงานที่บริษัทเกี่ยวกับEnvironmental consultant and Sustainability organization ที่เมืองไทย และเตรียมตัวเพื่อประกวดนางงามตามความฝันของเธอ ที่อยากมีเสียงที่ดังขึ้นเพื่อจะได้ส่งเสริมงานที่เธอตั้งปณิธานเอาไว้ และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชิงมงกุฎบนเวที Miss Universe Thailand 2023