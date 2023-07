Out of the box by GDH’ จัดฉายหนัง ‘Past Lives ครั้งหนึ่ง…ซึ่งคิดถึงตลอดไป’ รอบ First Screeningให้ชมก่อนใครในเมืองไทย

‘Out of the box by GDH’ จัดฉายหนัง ‘Past Lives ครั้งหนึ่ง…ซึ่งคิดถึงตลอดไป’ รอบ First Screening รวมผู้กำกับ นักวิจารณ์ Influencer ร่วมดูหนังเป็นครั้งแรกในเมืองไทย โดยมีผู้บริหาร GDH จินา โอสถศิลป์ และสองโปรดิวเซอร์ฝีมือดี จิระ มะลิกุล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ ร่วมด้วยผู้กำกับจาก GDH แบบยกค่าย อาทิ โต้ง บรรจง, ปิ๊ง อดิสรณ์, ต้น นิธิวัฒน์, เอส คมกฤษ, บอล วิทยา, โอ๋ ภาคภูมิ, กอล์ฟ ปวีณ, เมษ ธราธร, ปิง เกรียงไกร, วรรณแวว-แวววรรณ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีแขกผู้มีเกียรติ จีระนันท์ พิตรปรีชา, วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, คงเดช จาตุรันต์รัศมี,เอกลักญ กรรณศรณ์ ฯลฯ มาร่วมชมด้วยกัน ณ Honda Ultimate Screen พารากอน ซีนีเพล็กซ์‘Past Lives ครั้งหนึ่ง…ซึ่งคิดถึงตลอดไป’ เป็นหนังที่ได้รับคำชมอย่างท่วมท้นจากทั้งนักวิจารณ์และผู้ชมทั่วไป ถึงความงดงามแต่บาดลึกของหนังรักเรื่องนี้ โดยหนังได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของผู้กำกับ CELINE SONG ที่เคยต้องนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ชายสองคนที่เป็นคนสำคัญในช่วงชีวิตที่ต่างกันของเธอ หนังถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคนโตแล้ว 3 คน ที่พยายามจะจัดการกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนด้วยความเป็นผู้ใหญ่ และพาคุณเดินทางกลับไปพบใครบางคนในความทรงจำที่คุณเคยรัก แต่ไม่สามารถมีเขาได้อีกแล้วและนี่คือเสน่ห์ของ ‘Past Lives ครั้งหนึ่ง…ซึ่งคิดถึงตลอดไป’ ที่คุณจะได้สัมผัส 6 กรกฎาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์#PASTLIVES#ครั้งหนึ่งซึ่งคิดถึงตลอดไป