“วันเดอร์เฟรม” บินลัดฟ้าไปจีน! ร่วมเป็นศิลปินไทยหนึ่งเดียวในรายการ “The Next 2023” เวทีค้นหาสุดยอดนักร้องของประเทศจีน

เป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถของวงการบันเทิงไทยสำหรับยูนิคอร์นวัยใส อย่าง “วันเดอร์เฟรม” ที่ล่าสุดความสามารถทั้งร้องและเต้น บวกกับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอทำให้เข้าตาโปรดิวเซอร์ดังจากแดนมังกร จนต้องชวนสาว “วันเดอร์เฟรม” ให้เป็นศิลปินหนึ่งเดียวของไทยร่วมเวทีประชันความสามารถ ในรายการน้องใหม่ “The Next 2023” ของประเทศจีนTencent สื่อบันเทิงและแพลตฟอร์มสตรีมยักษ์ใหญ่ของจีนจัดงานแถลงข่าวครั้งใหญ่ผ่านเว็บไซต์ v.qq.com (วันที่ 30 มิ.ย. 66 เวลา 10:00 น. ตามเวลาในประเทศจีน) ว่า ทางบริษัทฯ กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่และเป็นโปรเจกต์ใหญ่แห่งปี กับรายการ “The Next 2023” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปินด้านการร้องและการเต้นของประเทศจีน ภายในงานแถลงข่าวมีเหล่าผู้เข้าประกวดมากมายร่วมโชว์ตัวบนเวที แต่ความพิเศษของรายการนี้อยู่ที่นักร้องสาวเสียงดีมากความสามารถ อย่าง “วันเดอร์เฟรม” ซึ่งเป็นศิลปินสาวหนึ่งเดียวของไทยที่บินลัดฟ้าไปร่วมถ่ายทำรายการ พร้อมเก็บตัวและฝึกซ้อมการแสดงทั้งร้องและเต้นร่วมกับเหล่าศิลปินชาวจีนในครั้งนี้ด้วยสำหรับรายการ “The Next 2023” เป็นรายการเรียลลิตี้เซอร์ไวเวอร์ ที่รวมเหล่าศิลปินดังของจีนมาร่วมประชันความสามารถผ่านเสียงเพลง การเต้นและการแสดง โดยมีศิลปินต่างชาติเพียง 2 ประเทศเท่านั้น ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนนหนึ่งของรายการในครั้งนี้ ได้แก่ “วันเดอร์เฟรม” สาวเก่งจากประเทศไทย และ LyLy จากประเทศเวียดนาม โดยมีเมนเทอร์ชื่อดังระดับโลกนำโดย แจ็คสัน หวัง นักร้องหนุ่มสุดฮอตจากวง GOT7 พร้อมด้วยศิลปินระดับท็อปของเอเชีย อย่าง เจย์ ปาร์ค, หนิงหนิง Aespa, เอลลา เฉิน S.H.E, ฮวง จีนซาน และ โจวเซิน เป็นต้นรายการ “The Next 2023” กำหนดออกอากาศวันแรกผ่านทาง Tencent Video ของประเทศจีน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ส่วนแฟนๆ ของสาว “วันเดอร์เฟรม” สามารถรับชมและร่วมส่งกำลังใจได้ทาง WeTVขอบคุณภาพประกอบ จาก https://v.qq.com/