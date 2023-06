"มาดามหยก" ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กองประกวดฯ เปิดตัวผู้เข้าประกวด TOP 10 MUT Chiang Mai 2023 ครั้งแรก! บนรันเวย์สะพานประวัติศาสตร์

เมื่อค่ำคืนวันที่ 21 มิถุนายน 66 'มาดามหยก คุณกชพร เวโรจน์' ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กองประกวดฯ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม 'First Gate To MUT Chiang Mai 2023' ทำการเปิดตัวผู้เข้าประกวด TOP 10 MUT Chiang Mai 2023 เปิดประตูสู่จักรวาล ครั้งแรก ครั้งสำคัญ! บนรันเวย์สะพานประวัติศาสตร์ ณ สะพานเหล็ก กลางลำน้ำแม่ปิง จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่ สนุกสนานโดยผู้ชนะคว้าตำแหน่ง Miss Best Model ได้แก่ หมายเลข 7 ปลายฟ้า กวินธิดา วสุวัต และ หมายเลข 8 กัญญา สิริกัญญา ค้ำคูน พร้อมได้รับเกียรติจาก มาดามหยก กชพร เวโรจน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กองประกวด MUT Chiang Mai & ดร.อดิศร สุดดี City Directer MUT Chiang Mai 2023 มอบรางวัล ผู้ชนะในModel Challenge รางวัลละ 10,000 บาททั้งนี้ มาดามหยก และ ดร.อดิศร พร้อมทีมงาน ตั้งใจสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชียงใหม่ ให้เป็น Best Destination อีกทั้งผลักดันภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผ่านเสื้อผ้าอาภรณ์การตัดเย็บเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมงานและผู้เข้าร่วมประกวด จากLocal สู่เลอค่า สู่สากลระดับโลก ช่วยขับเคลื่อน Soft Power ด้านแฟชั่นไทย สู่ ระดับโลก