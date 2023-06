ATEEZ ส่งคลิปทักทายเอทินีไทย แล้วเจอกันที่คอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทย 5 สค.นี้!!

พวกเขาพร้อมแล้วที่จะได้มาระเบิดความมันส์ และเสิร์ฟความสนุกให้กับเหล่า เอทินี (ATINY) ไทย (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของวง ATEEZ) 8 หนุ่ม ATEEZ (เอทีซ) จากค่าย KQ Entertainment กำลังเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้บินลัดฟ้ามาแสดงเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในไทย พร้อมจัดเต็มแสงสีเสียงอย่างเต็มที่โดยผู้จัดหน้าใหม่ WebTVAsia ผู้นำสื่อบันเทิงดิจิตอล และค่ายปั้นครีเอเตอร์ Youtube ที่แรกในไทย แฟนๆ ชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสนุกไปด้วยกันในงาน 2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN BANGKOK จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เปิดขายบัตรวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคมนี้!!ตอนนี้ก็ใกล้วันเปิดขายบัตรเข้ามาแล้ว หนุ่มๆ ไม่รอช้าขอส่งตรงคลิปทักทายถึงเอทินีไทย “สวัสดีครับ ATINY พวกเรา ATEEZ เราจะได้เจอกันเร็ว ๆ นี้แล้วนะครับ แล้วมาเจอกันใน 2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ Impact Exhibition Center Hall 8 ผมตื่นเต้นมากๆครับ เพราะนี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมในประเทศไทย ผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้แสดงให้ทุกคนได้ดู แล้วเจอกันเร็วๆนี้ครับ Thai ATINY พวกเรา ATEEZ ครับ ขอบคุณครับ”หนุ่มๆ มาอ้อนขนาดนี้แล้ว เอทีนีไทยทุกคนไม่ควรพลาด! ล็อคคิวรอ พร้อมเตรียมตัวสู่การช่วงชิงบัตรในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซื้อบัตรได้ผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 6,000 / 5,500 (บัตรยืน) / 4,900 / 3,900 และ 2,900 บาท พร้อมสิทธิพิเศษที่เตรียมให้เหล่าเอทินีที่ซื้อบัตรราคา 6,000 บาททุกที่นั่ง และบัตร 5,500 บาท สุ่มจำนวน 225 สิทธิ์เข้าชมรอบ Soundcheckผู้จัด WebTVAsia พร้อมจัดเต็มความสนุกให้แฟนๆ ชาวไทยได้มาสนุกสุดมันส์ไปกับหนุ่มๆ ATEEZ กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย จับจองบัตรแล้วมาพบกัน 5 สิงหาคมนี้ รอติดตามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: @webtvasiaexperience, Twitter: @wtvathailand และ Instagram: @webtvasia.th