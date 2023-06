Miss thans Thailand 2023 ครั้งแรกของการประกวดระบบ77 จังหวัดของเวทีสาว Trans พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 77 คนสุดยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี 11ก.ค. นี้!!

เป็นเวทีอันทรงคุณค่าสำหรับสาว Trans จริงๆ กับเวทีกับที่กำลังมองหาสาว Trans ว่า ใครจะเป็นคนที่ใช่ และ คนที่พร้อมของครั้งแรกในการประกวดรูปแบบ77 จังหวัด นำโดยหรือCEO Century Clinic , Century Plus clinic , Ruby Rose clinic นั่งแท่นประธานกรรมการ กองประกวด พร้อมด้วยCEO 1shine Bangkok ผู้อำนวยการกองประกวด และMANAGING DIRECTOR 1shine Bangkok รับหน้าที่รองผู้อำนวยการกองประกวดสำหรับเวที Miss thans Thailand 2023 กระแสแรงต่อเนื่องไม่มีคำว่าแผ่ว เพราะงานนี้ “คุณวันชัย เต็มธนทรัพย์” ผู้อำนวยการกองประกวดเตรียมความพร้อมเดินหน้า เตรียมเปิดตัว77 สาวงามตัวตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่จะมาสู้ศึกการประกวด Miss thans Thailand 2023 และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่และเซอร์ไพรส์สุดๆกับการประกวดในรูปแบบระบบ77 จังหวัดของเวทีสาว Trans ในประเทศไทยและในระดับสากลงานนี้เวที Miss thans Thailand 2023 เตรียมจัดงานแถลงข่าวการจัดประกวดภายใต้ คอนเซ็ปต์ Diversity กับสโลแกนงานการประกวด “Open your mind Open our freedom” ในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ เรียกว่าเป็นการพลิกโฉมเวทีสำหรับสาว Trans สุดยิ่งใหญ่ เพราะมีจำนวนผู้เข้าประกวดเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แฟนนางงามสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊ค Miss Trans Thailandอินสตราแกรม misstransthailand2023 TIKTOK misstrans Thailand Youtube Misstransthailandหรือ สนใจร่วมเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อคุณมด โทร 090-994-9642คุณปาล์ม โทร 064-930-9283