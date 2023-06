"หมอนก อโศก" ผนึกกำลัง 1Shine Bangkok เปลี่ยนโฉมยิ่งใหญ่ เวที miss thans Thailand 2023 เตรียมผลักดันให้เป็น soft power

เรียกได้ว่าเล็กๆไม่ใหญ่ทำจริงๆ สำหรับเวทีที่นำโดยประธานผู้จัดการประกวด และเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Trans Thailandหรือผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับCEO 1shine Bangkok นั่งแท่นผู้อำนวยการกองประกวด และMANAGING DIRECTOR 1shine Bangkok รับหน้าที่รองผู้อำนวยการกองประกวด ในปีนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Diversity และมีสโลแกน Open your mind Open our freedom และเซอร์ไพรส์สุดๆกับมงกุฎจาก God Diamond ในคอนเซ็บ "The infinite of your mind"โดยผู้อำนวยการกองประกวด miss thans Thailand 2023 เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า “ในกลุ่ม Transgender อาจมีการยอมรับมากขึ้นในสังคมแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีบางสังคมอาจยังมองว่าเราทำไม่ได้ การประกวดในครั้งนี้เราได้ใช้เครื่องหมายอินฟินิตี้ เพื่ออยากสื่อถึงพลังใจที่ไม่มีวันสิ้นสุด เราได้ใช้สัญลักษณ์ดอกกล้วยไม้ป่าสื่อถึงการปรับตัว ความอดทน เหมือนกล้วยไม้ป่าที่สามารถสวยงามกลางป่าได้ด้วยตัวเอง และเราได้ใช้รูปผีเสื้อในการสื่อถึงการวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งนี้คุณวันชัย เต็มธนทรัพย์ ผู้อำนวยการกองประกวดยังเปิดเผยว่าเตรียมผลักดัน เวที miss thans thailand ให้เพื่อเป็น soft powerว่า “เราเองได้มีการวางเป้าหมาย เตรียมผลักดัน เวที miss thans thailand เพื่อเป็น soft power แสดงออกถึงจุดยืนในสังคมที่พวกเรามี ไม่ใช่เพียงแค่มีความสวยงามแต่ยังมีความรู้ความสามารถและความกล้าที่จะบอกถึงจุดยืนที่พวกเราควรมี รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจากภายในอีกด้วย เวทีมิสทรานส์ไทยแลนด์อยากเห็นสังคมไทยกล้าเปิดโอกาสและเปิดใจยอมรับมากขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะไม่ว่าอาชีพใดทุกคนต่างทำได้ อย่าให้ความสามารถเป็นเพียงแค่ความคิด จงกล้าออกมาบอกให้โลกรับรู้ยอมรับและเปิดใจในสิ่งที่พวกเราทำได้ ภายใต้สโลแกนการประกวด "open your my open our freedom”ทั้งนี้สามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊ค Miss Trans Thailandอินสตราแกรม misstransthailand2023 TIKTOK misstrans Thailand Youtube Misstransthailand หรือโทรสอบถามที่ 0649309283