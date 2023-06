“ลี ทองคำ” ขอบคุณแฟนหนังเปิดใจให้ “KITTY THE KILLER” อีหนูอันตราย น้อมรับทุกเสียงติชม รอลุ้นทำภาคต่อ

ได้ใจแฟนหนังทั่วประเทศ สำหรับ “KITTY THE KILLER” อีหนูอันตราย ภาพยนตร์แอ็คชั่นคอมเมดี้แนวใหม่ที่ผู้กำกับฯ “ลี ทองคำ” การันตียังไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อน งานนี้ได้เสียงตอบรับล้นหลาม แถมยังคว้ารางวัลจากต่างประเทศอีกด้วยโดยเสียงตอบรับส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความแปลกใหม่ เล่าเรื่องและนำเสนอในแนวคอมิคส์ อีกทั้งภาพสวยเทียบเท่าหนังฮอลลีวูด มีความหลากหลายครบทุกอารมณ์ ถือว่า “KITTY THE KILLER” อีหนูอันตราย สร้างมาตรฐานใหม่ให้หนังไทย พร้อมกับคว้ารางวัล “ภาพยนตร์แอคชั่นยอดเยี่ยม”จากเทศกาล “New York Asian Film Festival (NYAFF)” ประเทสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานนักแสดงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังในการสร้างผลงานชิ้นต่อๆไปนอกจากนี้ ผู้กำกับแนวคิดใหม่อย่าง “ลี ทองคำ” ยังผุดกิจกรรมดีๆเพื่อมอบความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับเหล่า นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อยากจะก้าวมาเป็นผู้กำกับในอนาคต ภายใต้ชื่อกิจกรรม Private Screening ชมภาพยนตร์ “KITTY THE KILLER” อีหนูอันตราย ได้ก่อนใคร สำหรับที่มาของกิจกรรมนี้ “ลี ทองคำ” กล่าวว่า“ผมเองเป็นเด็กที่เรียนด้านฟิล์มมาเหมือนกัน วันนี้เรามีโอกาสมาเป็นคนทำหนังก็เลยอยากเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่บ้าง ที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรม Filmmaker contest ประกวดหนังสั้นภายใต้โจทย์ อาชีพบังหน้าของเหล่าคิตตี้และการลอบสังหาร ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีที่จัดกิจกรรมทั้งหมดขึ้นมา ทั้งกิจกรรมประกวดหนังสั้น หรือให้น้อง ๆ นักศึกษาได้มาดูหนังก่อนใคร เพราะอยากรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับหนังของเรา จะได้เรียนรู้ว่าอนาคตจะทำหนังแนวไหน น้องที่เรียนฟิล์มมาทุกคนก็หวังอยากเป็นผู้กำกับฯ อยากจะบอกว่าอย่ายอมแพ้ ทุกอย่างต้องใช้เวลา เด็กรุ่นใหม่ต่อไปต้องมาแทนที่พวกเรา”ผู้กำกับฯ คนดังยังทิ้งท้ายอีกว่า สำหรับแฟน ๆ ที่รอลุ้นหนังภาคต่อต้องอดใจรอ มาคอยลุ้นกันว่าจะมีภาคสองต่อหรือไม่ รวมถึงหนังเรื่องใหม่จะสร้างปรากฏการณ์อะไรอีก รอติดตามผลงานจากค่าย “ทองคำฟิล์มส์” ไปพร้อม ๆ กัน“KITTY THE KILLER” อีหนูอันตราย” ชมได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ นำแสดงโดย พลอย พลอยไพลิน ตั้งประภาพร, เต๋าสมชาย เข็มกลัด, เด่นคุณ งามเนตร,ปู วิทยา ปานศรีงาม, ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ และ เจนนี่ รติพันธ์ พันธ์พินิจ #KittythekillerMovie #Kittythekiller #theagency #อีหนูอันตราย #Thongkhamfilms