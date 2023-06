sacit ดันคราฟต์ไทยใครๆ ก็ชอบ ลุยสร้างไอเดียใหม่ใน “เพลินคราฟต์ 2023”

สานต่อความสำเร็จคราฟต์ไทยใครๆ ก็ชอบ เดินหน้าจัด “sacit เพลินคราฟต์ 2023” ครั้งที่ 2 บุกศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายนนี้ หวังเปิดโอกาสการค้าแก่ผู้ประกอบการ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดอาชีพเปิดเผยว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน “sacit เพลินคราฟต์ 2023” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยพบว่ามีผู้เข้าชมงานตลอด 7 วันของการจัดงาน รวมจำนวนเกือบ 1 หมื่นคน อีกทั้งยังสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการสะสมจำนวนกว่า 5.3 ล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่มีส่วนกระตุ้นกำลังซื้อ และก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศนอกจากนี้ นับเป็นอีกหนึ่งเวทีในการเผยแพร่ และสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากพบว่าภายในการจัดงานที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ โดยฉพาะจีน และยุโรป เลือกซื้อสินค้าภายในงานเพื่อเป็นของฝากของขวัญ อีกทั้งยังเห็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยว มีการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ จำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้คนที่รักงานคราฟต์ไทย แต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานดังกล่าวได้อย่างไรก็ดี เพื่อสานต่อความสำเร็จ และส่งเสริมผู้สร้างสรรค์งานหัตกรรมไทยให้เข้มแข็ง และมีรายได้ sacit จึงจัดงาน “sacit เพลินคราฟต์ 2023” ครั้งที่ 2 วันที่ 22 – 28 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 โดยยังคงคอนเซ็ปต์ Craft at First Crush คราฟต์ไทยใครๆ ก็ชอบ เพื่อถ่ายทอดถึงความรู้สึกของการตกหลุมรักในงานคราฟต์ ความรักในสิ่งที่ทำ สู่การต่อยอดไอเดียผลิตงานคราฟต์ใหม่ๆ และผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์หัตถกรรมไทยที่ประณีต เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเติบโตได้อย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานได้รวบรวมงานคราฟต์ร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าสนใจ และเข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย โดยล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานระหว่างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ จากฝีมือของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก sacit รวมกว่า 40 ร้านค้า อาทิ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า งานผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าใยกัญชง เครื่องจักสาน และเครื่องประดับอีกทั้งภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบงานคราฟต์ ได้สัมผัสงานศิลปหัตถกรรมผ่านการลงมือทำ (Workshop) ทั้งในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย DIY Your Style พร้อมสามารถรับงานฝีมือในสไตล์ของตนเองกลับบ้านได้เลย อาทิ ปั้นเข็มกลัดดินไทย, เพ้นท์กระเป๋าจากยางกล้วย, แต่งกรอบรูปด้วยเศษผ้า, เพ้นท์งานดินเผา, ปักผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดการนำงานศิลปหัตถกรรมไทยไปต่อยอดสร้างอาชีพ นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงและกิจกรรมบนเวทีจากศิลปินดาราชื่อดังจะมาร่วมสร้างความบันเทิงครบรส พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตกหลุมรักงานคราฟต์ด้วยยังกล่าวด้วยว่า sacit คาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ชอปปิ้งให้กับประชาชน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งสร้างไอเดียให้แก่กลุ่มผู้ที่หลงรักงานคราฟต์ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากความชอบเหล่านี้ นำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยคาดการณ์ว่าตลอดการจัดงาน 7 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายนนี้ จะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งภาพรวมของการจัดงานในวันแรก (22 มิถุนายน 2566) เริ่มเห็นสัญญาณบวกจากยอดผู้เข้าชมงาน นับพันคน และสร้างเงินสะพัดภายในงานเกือบ 6 แสนบาทsacit ขอเชิญชวนคนรักงานคราฟต์ มาร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสงานคราฟต์ไทยที่ใครๆ ก็ชอบ ภายในงาน “sacit เพลินคราฟต์ 2023” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 และอีก 2 ครั้งในครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา และครั้งสุดท้าย ครั้งที่ 4 วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289 หรือ Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย