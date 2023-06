“เฮนรี่ คาวิลล์” ลุ้นเป็น “เจมส์ บอนด์” คนต่อไปยังรอโอกาส หลังเคยชวดบทโดน “แดเนียล เครก” ปาด

มาร์ติน แคมป์เบลล์ ผู้กำกับจาก Casino Royals ได้เปิดเผยถึงขั้นตอนการออดิชั่นเมื่อปี 2006 ว่าเฮนรี่ คาวิลล์ เกือบจะได้รับบทนี้ไปครองแต่เป็นเพราะเขายังดูเด็กเกินไปซึ่งทำให้ชวดบทนี้ไปในที่สุดโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทาง The Express ระบุว่า “ตอนออดิชั่นเขาดูดีมาก การแสดงและภาพลักษณ์ของเขาดูน่าเกรงขาม ถ้าไม่มี แดเนียล ปรากฏตัวขึ้น เฮนรี่ ต้องเป็น บอนด์ ที่เจ๋งมากๆแน่นอน เขาดูยอดเยี่ยม มีหุ่นที่ดีมากๆ หล่อมาก หน้าคมสัน แต่แค่ตอนนั้นเขาดูเด็กไปหน่อย”มาร์ติน แคมป์เบลล์ มองว่า เฮนรี่ คาวิลล์ ในวัย 40 ปี ตอนนี้ อยู่ในวัยที่เหมาะสมที่จะรับบทดังกล่าวแล้ว แต่ก็หวั่นว่าหากได้รับบทนี้จริง ก็กลัวจะแก่เกินไปหากต้องเซ็นสัญญารับภาคต่อ“ตอนที่ แดเนียล ได้รับบทนี้ ( No Time to Die ) เขาก็อยู่ในวัยที่หากเล่นเรื่องต่อไปก็ะแก่เกินไป มีการเซ็นสัญญากันไว้ที่ 3 ภาค แต่ผมก็ไม่มั่นใจมากนัก รู้แต่ว่ากับ เพียร์ซ บอรสแสนเซ็นสัญญากันไว้ที่ 3 ภาค ซึ่งกินเวลาหลายปี เลยคิดว่า แฝดเนียงน่าจะเจอแบบเดียวกัน ตอนนี้ เฮนรี่ ในวัย 40 ปี ถ้าเขาทำครบ 3 ภาค ก็จะอยู่ในวัย 50 ปี ตีว่าใช้เวลาภาคละ 3 ปี แต่ว่า เขาหุ่นดี แล้วเขาก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากนะ”ทางด้าน เฮนรี่ คาวิลล์ ก็ยังคงมีหวัง ไม่เคยปิดตายกับบทนี้ ยังคงต้อนรับหากได้รับโอกาสดีนี้เสมอ“โดยเขากล่าวกับทาง The Hollywood Repoter ว่า “ผมว่ามันคงน่าตื่นเต้นมากๆที่ได้คุยกับโปรดิวเซอร์ กับโลกที่จินตนาการขึ้นมา ผมไม่เคยบอกปัดอะไรทั้งนั้น ยังไม่มีอะไรโดนปัดตกทั้งสิ้นครับ”