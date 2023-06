เปิดตัว “WELL THAiLAND” สุดอลังการ ขนทัพนักแสดงนำซีรีส์วายทั้ง 18 คน ประเดิมพรมม่วงใน “Born To Be Y The Series Soft Fan Meeting & Opening Show”

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่เป็นเหล่าบรรดาเพื่อน พี่ น้องในแวดวงบันเทิง ค่ายและนักแสดงซีรีส์วายมาร่วมเดินพรม Born To Be Y “Y Purple Carpet” กันอีกด้วย ก่อนที่บรรยากาศของงานที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงกรี้ดจากบรรดาแฟนคลับ เมื่อหนุ่มนักแสดงจากซีรีส์ออกมาโชว์เพลงซิงเกิ้ลแรก ที่ร้องโดย ออโต้-เกรน สองนักแสดงในเรื่องอย่างเพลง “ติดที่เราเป็นเพื่อนกัน” และ เมดเลย์เพลงรักหวานๆ จากนักแสดงที่เหลือรวมทั้งหมด 18 คน ให้แฟนๆ ได้ฟินกันยาวๆ กว่า 30 นาทีแบบไม่มีหยุดพัก ก่อนปิดท้ายโชว์ด้วยเพลง Born To Be หนึ่งในเพลงประกอบซีรีส์ที่ทั้ง 18 คน ซุ่มฝึกฝนทั้งร้องและเต้นกันอย่างหนักสำหรับซีรีส์ “เปลี่ยนฝันเป็นนาย Born To Be Y The Series” เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่ม 14 คนที่เข้ามาออดิชั่นสมัครคัดเลือกเป็นนักแสดงซีรีส์วาย นำแสดงโดย “ดอลลาร์พชร ปินตา รับบท ทัช, โฟร์ท ภัทรชนน วงษ์แสนสี รับบท คิม, โดม วรนาถ รัตธนภาส รับบท เจต, เกรน อรรถพันธ์ ขัดแก้ว รับบท ภัทร, ท็อป สุรเชษฐ์ เลิศวัฒนาสกุล รับบท นับหนึ่ง, โฟล์ค ธรรศ อินทร์ธิราช รับบท เฟิร์ส, ออโต้ สฐิรพงศ์ รวีอร่ามวงค์ รับบท ออโต้, คอมแบท ภาณุมาศ แข็งแรงดี รับบท เพลย์, บุ๊ค ชารุจ บุญพยัคบุตร รับบท เจ้าเอย, เปปเปอร์ อติศักดิ์ ฐานะวันดี รับบท นะนาย, แสตมป์ พรวศิน เรืองนุกูล รับบท เปา, โชกุน วชิรวิชญ์ สิริวัฒนาเดชากุล รับบท เฟยหรง, อเล็กซ์ ณัฐวุฒิ พงษ์ธรรม รับบท เอก และบี สิทธิกรณ์ จันทนา รับบท ทะเลโดยพวกเขาทั้ง 14 คนได้มาอยู่ในบ้านเดียวกันเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตัวเอง โดยมีโค้ชรุ่นพี่อีก 4 คน นำแสดงโดย วิลเลียม วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ รับบท พี่ปาร์ค, โจเซฟ สิรภัทร บุญรอด รับบท พี่เค, พี ชานนท์ ชุมพรัตน์ รับบท พี่เจมส์ และแชมป์ ภราดร สติราษฎร์ รับบท พี่แทน ทำหน้าที่โค้ชพี่เลี้ยงคอยดูแล เทคแคร์น้องๆ ไปพร้อมๆ กับการปั่นป่วนให้แต่ละคน แต่ละคู่เจอบททดสอบต่างๆ เรื่องราวของผู้ชาย 18 คนที่มาอยู่ด้วยกันมันจึงมีความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้น เรื่องราวและบทสรุปต่างๆ จะเป็นอย่างไรรอติดตามเร็วๆ นี้ และติดตาข่าวสารความเคลื่อนไหวซีรีส์ และ ค่ายเวลไทยแลนด์ได้ที่ Fanpage และ ช่อง YouTube : Well Thailand รวมไปถึง IG / TikTok / Twitter