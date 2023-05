“เบน - บัญญพนต์” ตื่นเต้น ขอพิสูจน์อีกบทบาท เพลงแรกในชีวิต ร้อง “มีเธอข้าง ๆ ทุกอย่างง่าย” Ost. “ค่อย ๆ รัก Step By Step”

หลังเปิดตัวเฟิร์สซาวด์แทร็กซีรีส์ “ค่อย ๆ รัก Step By Step” ด้วยการได้บอยแบนด์สุดฮอตอย่างวง “Atlas” (แอทลาส) มาร้องเพลงประกอบในมู๊ดแอนด์โทนสุดน่ารัก จนชวนคนมาค่อยๆรักกันผ่านพาวเวอร์การประสานพลังเสียงร้องของทั้ง 7 หนุ่มแล้ว ทำให้ทั้งแฟนเพลงและแฟนซีรีส์ต่างตกหลุมรักแข่งกันชาเลนจ์เพลงนี้ใน tiktok อย่างสนุกสนาน กลายเป็นเฟิร์สซาวด์แทร็กสุดฮิตของเรื่องไปได้ไม่นานมาถึงซาวด์แทร็กเพลงสองกันบ้างกับเพลงช้าเพราะๆ “มีเธอข้าง ๆ ทุกอย่างง่าย” โดยเพลงนี้ที่ถือเป็นครั้งแรกกับการชิมลางด้านการร้องเพลงในอีกบทบาทของนักแสดงน้องใหม่อย่างหนุ่ม “เบน” บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร ซึ่งในเรื่องรับบทเป็น “พัท” ที่ได้ออกมาพิสูจน์อีกด้านของความสามารถในการร้องเพลงของตัวเองเป็นครั้งแรกในเพลงนี้ นอกเหนือจากความสามารถในด้านการแสดงที่พิสูจน์ให้แฟน ๆ ซีรีส์ได้อินไปกับชีวิตในการทำงานและความน่ารักของตัวละครนี้ไปแล้วสำหรับ OST. “มีเธอข้าง ๆ ทุกอย่างง่าย” ถือเป็นอีกรสชาติที่ต่างจากเพลงแรกที่มาในสไตล์เพลงช้า น่ารัก โดยได้นักแต่งเพลงสุดฮอตของ พ.ศ.นี้ อย่าง “ตูน THREE MAN DOWN” (พีรพล เอี่ยมจำรัส) ที่มาบรรจงแต่งเพลงนี้ให้เบนเป็นผู้ถ่ายทอดออกมา ผ่านเนื้อหาในมุมของแม้โลกที่กำลังวุ่นวาย สร้างปัญหาให้ท้อแท้ หมดหวัง แต่เมื่อมีคนๆนึงเข้ามา กลับทำให้โลกที่เคยมืดมนสดใสขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เบนต้องออกมาถ่ายทอดอารมณ์ของตัว “พัท” ผ่านเสียงร้องตัวเองโดยงานนี้แม้หนุ่ม “เบน” จะออกอาการตื่นเต้นสุดๆเพราะเป็นครั้งแรก แต่พอเข้าห้องอัดจริงก็ผ่านฉลุย พร้อมเผยว่า“ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ ครับ ดีใจที่มีโอกาสมีซิงเกิ้ลเป็นของตัวเองและยังเป็นเพลงที่ร้องประกอบซีรีส์ที่ตัวเองเล่นด้วย ก็ชอบมาก รู้สึกดีใจ เนื้อหาของเพลงนี้จะสื่อสารเกี่ยวกับว่า มีคนๆนึงที่รู้สึกเหนื่อย ท้อ หมดกำลังใจ สับสน ด้วยความวุ่นวายรอบข้าง แต่ทุกอย่างดูเปลี่ยนไป เมื่อเค้าได้เจอคนๆนึง ตอนเข้าห้องอัดรู้สึกตื่นเต้นมากๆ เพราะเป็นซิงเกิ้ลแรก ก็อัดอย่างจริงจังกันเลย เพลงนี้ผมว่ามันแทนความรู้สึกได้หลายๆคนในซีรีส์เลย เพราะทุกคนก็มีปัญหาของตัวเอง แต่หลักๆก็แทนตัวพัทเป็นหลักครับ ก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยนะครับ มีเธอข้างๆทุกอย่างง่าย ฝากทุกคนไปแชร์ ไปฟังกันเยอะๆนะครับ”มา ค่อย ๆ รัก ค่อย ๆ อิน ค่อยๆ กินใจ ไปกับ OST. “มีเธอข้างๆ ทุกอย่างง่าย” เพลงประกอบซีรีส์ “ค่อย ๆ รัก Step By Step” เพลงที่ 2 โดยสามารถติดตามรับชมและฟัง Lyrics VDO ได้พร้อมกันวันที่ 24 พ.ค.นี้ เวลา 00.00 น. ที่ Music Streaming ทุก Platform และทาง Youtube : JustUp Official https://youtu.be/DBfyLxWzMswพร้อมกับสามารถรับชมซีรีส์ “ค่อย ๆ รัก Step By Step” สดพร้อมกันทาง ช่อง ONE31 ทุกวันอังคาร เวลา 23:00 - 00:00 น.รับชมย้อนหลัง Version UnCut ได้ทาง WeTV 00:30 (OTT)รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook / IG / Twitter / Youtube Dee Hup House และ JustUp Official