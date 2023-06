Dr.Orn Medical Hair Center รุกขยายฐานสาขา + โปรดักท์ ปักหมุด “บิ๊กโปรเจค” โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านเส้นผมแห่งแรกในอาเซียนปี 67

คลินิกดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบบครบวงจรเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจในวาระครบรอบปีที่ 13 และก้าวสู่ปีที่ 14 ในปี 2566 – 2567 รุกขยายฐานเติบโตทุกมิติ จัดเต็มด้วยกลยุทธ์ SESI (Service – Experience – Standard – Innovation) เดินหน้าขยายทั้งสาขาและโปรดักท์ไลน์ พร้อมสร้างมิติใหม่กับ “บิ๊กโปรเจค” โครงการลงทุนสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางทางด้านเส้นผมเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนในวาระครบรอบปีที่ 13ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผม และผู้ก่อตั้ง Dr.Orn Medical Hair Center เปิดเผยถึงปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่า“เบื้องหลังความสำเร็จของคลินิกดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบบครบวงจร Dr.Orn Medical Hair Center ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ ศิลปิน และผู้มีชื่อเสียงต่างๆ ฯลฯ จนทำให้เกิด “การบอกต่อ” นั้น มาจากการใช้กลยุทธ์ SESI : Service – Experience – Standard – Innovation”Service (บริการ) ทั้งด้าน Medical Service อันเป็นบริการจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งดิฉันเอง ซึ่งผ่านการรับรองจาก American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS) ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดปลูกผมโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ในประเทศไทยเพียง 17 ท่านเท่านั้นที่ผ่าน ABHRS นอกจากนี้ ก็เป็น After Care Service (บริการหลังการใช้บริการ) เพื่อติดตามอาการ และดูแลลูกค้าแบบ LifetimeExperience (ประสบการณ์) จากแนวทางการให้บริการภายใต้แนวคิด Never Say No ที่ไม่ปฏิเสธความต้องการของลูกค้า และมุ่งตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและผ่อนคลายให้กับลูกค้าStandard (มาตรฐาน) โดยเฉพาะมาตรฐานทางด้านการแพทย์ (Medical Standard) นับแต่มาตรฐานทางด้านการรักษา การบริโภคยา วิตามิน จนให้มาตรฐานบริการด้านเลเซอร์ ทรีทเม้นท์Innovation (นวัตกรรม) ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือดูแลเส้นผมระดับนวัตกรรมของโลกเข้ามาให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมทั้งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อทำวิจัยร่วมกัน และตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เช่น ต้องการปลูกผมโดยไม่ต้องนอนพักนาน หรือปลูกผมโดยไม่ต้องเปลี่ยนทรงผม/ตัดผม หรือปลูกผมแล้วยาวเลย ฯลฯ”Dr.Orn Medical Hair Center วางแผนการเติบโตทั้งในแง่การขยายไลน์สินค้า และการขยายสาขา เพื่อขยายฐานตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างได้มากขึ้น ทั้งนี้ พญ.อรอุมา เปิดเผยว่า“เรามีแผนขยายสาขาจากปัจจุบันที่มี 3 แห่งคือ สาขาแรก ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างซอยพหลโยธิน 22 และ 24, สาขา The Mercury Ville @Chidlom และสาขาราชพฤกษ์ The Crystal SB Ratchapruek และจะเปิดสาขาใหม่ที่ Zpell รังสิต ภายในเดือนตุลาคม 2566 รวมทั้งมีแผนที่จะขยายสาขาไปยังหัวเมืองต่างๆ เพิ่มขึ้นนับแต่ปี 2567 เพื่อขยายฐานไปสู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และทำให้ลูกค้ามีโอกาสเข้าถึงการบริการและการรักษาของเราในวงกว้างเนื่องจากบริการของเรามีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มทรีทเม้นท์ หรือกลุ่มเลเซอร์ ทำให้เราสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละทำเลได้ สำหรับบริการของสาขาในต่างจังหวัดจะเป็นกลุ่มทรีทเม้นท์ เพื่อเจาะตลาดระดับกลาง ด้วยราคาที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยนอกจากนี้ ยังจะขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ “ดร.อร คอสเม่” (Dr.Orn Cosmez) ในกลุ่มยาย้อมสีผม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมี เพื่อช่วยลดปัญหาด้านเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างตรงจุด จากปัจจุบันที่มี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มลดปัญหาผมร่วง ผมเส้นเล็กหรือศีรษะล้าน, กลุ่มลดปัญหารังแค หนังศีรษะแพ้ง่าย และกลุ่มทำสีผม ที่มักมีปัญหาผมเสีย ผมแตกปลาย อีกทั้งมีแผนที่จะขยายช่องทางจำหน่ายให้เข้าถึงผู้ลูกค้าได้มากขึ้น จากปัจจุบันที่มีวางจำหน่ายที่สาขา Dr.Orn Medical Hair Center และในตลาดอี – คอมเมิร์ซ, โซเชียลคอมเมิร์ซ อาทิ ช้อปปี้, ลาซาด้า ตลอดจนเว็บไซต์พันธมิตร”เปิดรพ.เฉพาะทางด้านเส้นผมแห่งแรกในอาเซียนพญ.อรอุมา เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในปีหน้าว่า “ไฮไลท์ทางด้านการลงทุนครั้งสำคัญของ Dr.Orn Medical Hair Center คือ การเปิดโรงพยาบาลดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน ด้วยงบลงทุน 300 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษา และการให้บริการ เน้นการรับประกันผลลัพธ์การรักษา พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 3/2567 บริเวณซอยสุขุมวิท 58 นอกจากนี้ เรายังตั้งเป้าให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเส้นผม (Hair Academy) โดยร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันระดับโลกเพื่อทำการวิจัย และพัฒนา วิธีการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะเพื่อสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นทั้งนี้ พญ.อรอุมา กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า “ในฐานะแบรนด์ผู้นำ เราคาดหวังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านเส้นผมอย่างเต็มตัว โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรม พร้อมยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ที่เหนือระดับเพื่อครอบคลุมและตอบโจทย์ให้กับวงการเ ส้นผมไม่สิ้นสุด ขณะที่วิสัยทัศน์ระยะยาว เราต้องการก้าวสู่ผู้นำทางด้านเส้นผม และมอบประสบการณ์ แบบ Full Experience ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดผ่านนวัตกรรมที่ล้ำสมัยโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพในทุกมิติ”