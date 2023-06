“โตโน่ ภาคิน” โวยไม่เกี่ยวกับผม อย่าโยง! “ณิชา” โพสต์จอดำ เครียดงาน ไม่เกี่ยวความรัก

หนึ่งคนว่ายหลายคนให้! “โตโน่” ร่วมส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.นครพนม-รพ.คำม่วน

นครพนม-โตโน ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ กับ One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำข้ามสองฝั่งโขง (ไทย-ลาว) ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสองฝั่งโขง (ไทย-ลาว)