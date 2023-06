หนึ่งคนว่ายหลายคนให้!“โตโน่”ร่วมส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.นครพนม/รพ.คำม่วน

นครพนม-โตโน ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ กับOne man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำข้าม 2 ฝั่งโขง (ไทย - ลาว)ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 2 ฝั่งโขง (ไทย-ลาว)มูลค่าเกือบ 100 ล้านบาทวันนี้( 18 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรอบแรกจากโครงการ One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำข้าม 2 ฝั่งโขง (ไทย - ลาว) จากโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ กับ One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำข้าม 2 ฝั่งโขง (ไทย - ลาว) โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายคงกริช พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้ง ตัวแทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม และหอการค้าจังหวัดนครพนม ร่วมในพิธีขอบคุณและรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือโตโน่ กล่าวว่าสำหรับการส่งมอบในครั้งนี้ เป็นการส่งมอบในรอบแรกให้กับทางโรงพยาบาลนครพนม และรอบที่ 2 ที่ได้มอบให้กับโรงพยาบาลคำม่วน โดยมีมูลค่าของอุปกรณ์และเครื่องมือรวมทั้งสองโรงพยาบาลแล้ว เกือบ 100 ล้านบาท ถึงแม้ว่ายอดเงินบริจาคที่ได้รับมีเพียง 82ล้านบาทก็ตาม แต่ทั้งนี้แบ่งเป็นงบจัดหาอุปกรณ์ให้กับ รพ.นครพนม เป็นจำนวนเงินราว 60 กว่าล้านบาท ส่วนของ รพ.แขวงคำม่วน เป็นจำนวนเงินกว่า 20ล้าน“อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณ บริษัทผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ต่างร่วมใจกันจัดจำหน่ายอุปกรณ์และส่วนลดในราคาพิเศษ พร้อมรับประกันในความโปร่งใสต่อการจัดซื้อจัดหา 100%” โตโน่ ภาคินกล่าวสำหรับรายการเครื่องมือแพทย์ ที่ส่งมอบกับ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม ในรอบแรกครั้งนี้ ประกอบด้วย1.เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูงพร้อมชนิดควบคุมแรงดันและชนิดไม่สอดใส่ท่อ 1 เครื่อง 2.เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ Monitor NIBP 1 เครื่อง3.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ ขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง4.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 20 เครื่อง5.เตียงผู้ป่วย ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 3 Motor 12 เตียง6.เตียงผู้ป่วย ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าชนิด 4 motor ชนิดชนิดที่ชั่งน้ำหนักได้ 2 เตียง7.เตียงผู้ป่วย ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าชนิด 4 motor จำนวน 3 เตียง8.เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยรีโมทคอลโทล พร้อมที่นอนโฟม 12 เตียง9.เครื่องอัลตร้าซาวด์หัวใจ 1 เครื่อง10.เครื่องวัดความดันโลหิต 5 เครื่องโดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จะได้รับการติดตั้งและใช้งานที่หอผู้ป่วยหนักเด็ก (Pediatric Intensive Care ) หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (Coronary care unit) หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Strock Unit) และหมุนเวียนใช้ในหอผู้ป่วยต่างๆจากนั้น โตโน่ ภาคิน ได้ขึ้นอาคารสร้างใหม่ 11ชั้น ของ รพ.นครพนม ชมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบ โดยทันทีที่เห็นเตียงคนไข้และอุปกรณ์เครื่องการรักษาและช่วยชีวิต ถูกติดตั้งและจัดวางในสภาพพร้อมใช้งาน ทำให้ โตโน่ถึงกับตะลึงและอุทานออกมาด้วยความดีใจ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกคนทั้งคุณหมอ คุณพยาบาล รวมถึงทีมงานที่ทำให้มีวันนี้ตลอดเวลา และย้ำขอบคุณคุณหมอและพยาบาลที่เสียสละอุทิศตนเพื่อรักษาผู้ป่วยตลอดมา"หลังจากศูนย์ผ่าตัดหัวใจและสมองแห่งนี้แล้วเสร็จ จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยทั้งชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องชาว สปป.ลาว ไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลอีกต่อไป”โตโน่ ภาคินกล่าวและสำหรับห้องปฎิบัติการผ่าตัด รพ.นครพนมจะใช้งบบริจาคของโครงการ "หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ " ได้1ห้อง คาดว่าแล้วเสร็จในปลายปีนี้ ส่วนห้องปฎิบัติการผ่าตัด ห้องที่สองจะใช้งบประมาณของรัฐฯต่อไปสำหรับวันที่ 19 มิ.ย.66 จะมีการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รอบที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลแขวงคำม่วน หลังจากที่เคยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งแรก เมื่อ วันที่ 3 พ.ค 2566 ที่ผ่านมาประกอบด้วย1.เครื่องช่วยหายใจเด็ก ชนิด nCPAP จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกที่มีภาวะหายใจลำบาก ภาวะหยุดหายใจ หรือหลังจากถอดท่อช่วยหายใจทางหลอดลม เพื่อช่วยให้ทารกหายใจเหนื่อยน้องลง2.เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย Bedside Monitor ที่สามารถติดตามภาวะการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต จำนวน 5 เครื่องเพื่อติดตั้งในห้อง ICU3.เครื่องกระตุกหัวใจ AED จำนวน 3 เครื่อง เพื่อติดตั้งในห้องฉุกเฉิน และรถกู้ชีพ4.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งจำนวน 12 เครื่อง เพื่อติดตามอาการคนไข้ในแผนกและวอร์ดผู้ป่วยในต่างๆ5.เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขนจำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้แผนก OPD , ผู้ป่วยฉุกเฉิน6.เครื่องดึงคอ/ดึงหลัง (traction) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับแผนกกายภาพบำบัดที่ปัญหาด้านกระดูกคอและสันหลัง7.เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับกายภาพ จำนวน 2 เครื่อง แผนกกายภาพบำบัดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ8.หม้อต้มแผ่นประคบร้อน จำนวน 1 เครื่อง(แผนกกายภาพบำบัด)โดยอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น เครื่องช่วยหายใจในเด็ก และกลุ่มอุปกรณ์กายภาพทางโรงพยาบาลไม่เคยมีมาก่อน ขณะที่อุปกรณ์หลายอย่าง เช่น Bedside monitor ก็ไปเสริมการทำงานในห้อง ICU ให้มีมากขึ้น