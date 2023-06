"หลัวอวิ๋นซี" พระเอกเอว 24 นิ้วจาก "จันทราอัสดง" ที่ทำ "อั้ม-ต้นหอม" ไม่ได้หลับไม่ได้นอน

ทั้งนี้นอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกสนานแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความหล่อจากตัวเอกของเรื่องอย่างหรือ(Luo Yunxi) หรือ "ลีโอ" (leo) นั่นเองที่ทำให้สาวๆ ติดซีรีส์เรื่องนี้"หลัวอวิ๋นซี" เกิดเมื่อวัน 28 กรกฎาคมปี 1988 ในเฉิงตู มณฑลเสฉวน ชอบการเต้นตั้งแต่เด็กๆ จนคุณพ่อซึ่งเป็นอาจารย์สอนเต้นเห็นแวว จับเจ้าตัวเรียนอย่างจริงจัง กระทั่งได้ทุนเข้าเรียนที่ Shanghai Theater Academy ก่อนจะออกมาทำงานเป็นอาจาร์ยโรงเรียนสอนเต้นที่ Macau Conservatoryพระเอกหนุ่มคนดังเริ่มต้นงานวงการบันเทิงในปี 2010 ด้วยการเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกบอยแบรนด์วง JBOY3 แต่วงก็ยุบไปในปี 2012 จากนั้นเขาได้ชวนสมาชิกมาตั้งวง Double JL แต่ไม่นานก็ยุบวงอีก จนเจ้าตัวตัดสินใจหันมาลุยงานนักแสดงเต็มตัว"หลัวอวิ๋นซี" เป็นที่รู้จักจากซีรีส์ My Sunshine ก่อนมีผลงานตามมาทั้ง The Love of Happiness, Ultimate Ranger, A Life Time Love, Fox in the Screen ฯลฯ แต่ที่ทำให้เจ้าตัวโด่งดังจริงๆ ก็คือการรับท "เซียนปลาน้อย" ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง" (Ashes of Love) ในปี 2018แม้จะมีความสูงถึง 177 เซนติเมตร แต่เจ้าตัวก็มีเอวเพียง 24 นิ้วเท่านั้น ส่วนรสนิยมส่วนตัวของพระเอกร่างสูงโปร่งคนนี้ก็คือชอบการ์ตูนโดราเอม่อน, เป็นนักชิมตัวยง, ชอบบะหมี่ซุปหอยรสเผ็ด, ชอบใส่หูฟัง, ชอบสาวผมยาวตาโตอายุน้อยกว่า และฝันอยากมีลูกสาว...อ่านเรื่องประกอบ