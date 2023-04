เรื่องย่อซีรีส์จีน “จันทราอัสดง | Till The End of The Moon” [2023]

ชื่อเรื่อง : Till The End of The Moonชื่อจีน : 长月烬明ชื่อไทย : จันทราอัสดงแนวซีรีส์ : แนวซีรีส์ : เทพเซียน โรแมนติก แฟนตาซีผู้กำกับ : จวีเจวี๋ยเลี่ยง (Ju Jue Liang) จากผลงานกำกับซีรีส์ “จอมนางคู่บัลลังก์ | General and I”ผู้เขียนบท : -ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : Hei Yue Guang Na Wen BE Ju Benผู้ประพันธ์ : Teng Luo Wei Zhiออกอากาศในจีนทาง : YOUKUจำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 น. (ตามจีน)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 6 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566ออกอากาศในไทย ทาง : แอป YOUKU International และ ยูทูบ YOUKU Thailand ทุกวัน เวลา 19.00 น. เริ่ม 6 เมษายนทุกสำนักเซียน ล้วนถูกถานไถจิ้นทยอยทำลายจนย่อยยับ เหล่าทวยเทพดับสูญ ผู้คนล้มตายราวใบไม้ร่วง เวลานี้เหลือเพียงสำนักเซียวเหยา กับ สำนักเหิงหยาง พลังแห่งจอมมารยิ่งแกร่งกล้ายากจะทำลายลงไปได้ง่ายๆเพื่อปกป้องใต้หล้า และหยุดยั้งถานไถจิ้นก่อนที่เขาจะกลายเป็นมารที่แสนชั่วร้าย หลีซูซู (รับบทโดย ไป๋ลู่) ธิดาหัวหน้าสำนักเหิงหยาง จึงตัดสินใจต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อ 500 ปีที่แล้ว ไปเกิดเป็นบุตรสาวคนเล็กของตระกูลเย่ นามว่า เย่ซีอู้ (รับบทโดย ไป๋ลู่) แต่ไม่คาดคิดว่าถานไถจิ้น ในเวลานั้นกลับกลายเป็นสามีของเย่ซีอู้พวกเขาค่อยๆ ตกหลุมรักกัน และเกิดเป็นรักต้องห้ามที่ยากจะหักห้ามใจ ในที่สุด หลีซูซู ก็สามารถพิสูจน์ความจริงและเปลี่ยนชะตากรรมของถานไถจิ้นและกอบกู้โลกสำเร็จ แต่ถานไถจิ้นต้องสูญเสียหลีซูซูไป เขาจึงใช้เวลา 500 ปี เพื่อตามหาจิตวิญญาณที่แท้จริงของนางและเมื่อพวกเขาได้มาพบเจอกัน ในที่สุดโชคชะตาก็เล่นตลกให้ร่างปีศาจของถานไถจิ้นกลับมาอีกครั้ง ทำให้ทั้งสามโลกต้องกลับมาตกอยู่ในอันตรายอีกคำรบเมื่อสุดท้าย คนหนึ่งกลายเป็นเทพ คนหนึ่งกลายเป็นมาร ความรักระหว่างเทพและมารของพวกเขาจะลงเอยอย่างไร ติดตามรับชมได้ที่ช่อง YOUKU เริ่ม 6 เมษายน นี้หลัวอวิ๋นซี รับบทเป็น ถานไถจิ้น / หมิงเย่ / ชางจิ่วหมินไป๋ลู่ รับบทเป็น เย่ซีอู้ / ซางจิ่ว / หลีซูซูเฉินตูหลิง รับบทเป็น เย่ปิงฉาง / เทียนฮวน / โม่หนี่ว์เติ้งเหวย รับบทเป็น เซียวหลิ่น / ซางโย่ว / กงเหย่จี้อู๋ซุนเจินหนี่ รับบทเป็น เพียนหรานอวี๋โป รับบทเป็น ตี้เหมี่ยนเกิ่งเย่ถิง รับบทเป็นเย่ชิงอวี่หลี่เพ่ยเอิน รับบทเป็น ผังอี๋จือ‪‎หวงไห่ปิง รับบทเป็น จ้าวโยวเจินเหริน‪เจิ้งกั๋วหลิน รับบทเป็นฉวีเสวียนจือจางจื่อซี รับบทเป็นเฉินป๋อหาว รับบทเป็นหวังอี้เฟย รับบทเป็น (บทรับเชิญพิเศษ)วั่งชีเฉา รับบทเป็นหลูหย่ง รับบทเป็นฉางหลู่เฟิง รับบทเป็นสวี่เหม่ยหลิง รับบทเป็นเหอจงหัว รับบทเป็นหวังเจี้ยหลิน รับบทเป็นเยว่เยว่ลี่ รับบทเป็นเซียวซุ่นเหยา รับบทเป็น (บทรับเชิญพิเศษ)‬‬‬‬‬‬เรียบเรียงจาก : ยูทูบ YOUKUภาพประกอบจาก : ทวิตภพ YOUKU, weibo.com