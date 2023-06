ปังอย่างต่อเนื่อง! คริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) เลือก “อาโป-มาย” ให้เป็น House Ambassador ผู้ชายคู่แรกของแบรนด์

เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับ สองหนุ่ม อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ และ มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง ที่ได้ถูกรับเลือกเป็น House Ambassador (เฮาส์ แอมบาสเดอร์) ผู้ชายคู่แรก จากทาง คริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นสัญชาติฝรั่งเศสที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1946โดยทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสร่วมงานกันบ่อยครั้งหลังจากที่ ซีรีส์ฟอร์มใหญ่แห่งปีอย่าง KinnPorsche The Series (คินน์ พอร์ช เดอะซีรีส์) จบได้เพียงไม่ถึงปี ซึ่งในแต่ละครั้งนั้นได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากสื่อแฟชั่นและบรรดาแฟนๆทั้งในไทยและต่างประเทศ จนเกิดเป็นความเชื่อใจของการทำงานร่วมกันของทีมงาน รวมไปถึงทำให้แบรนด์มั่นใจในศักยภาพของตัวอาโปและมายด้วย นี่นับเป็นการอดทน ค่อยๆ วางแผนจากทางค่ายต้นสังกัดอย่างบริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด เพื่อให้ทั้งสองคนได้ถูกมองเห็นถึงศักยภาพรวมไปถึงได้รับความเชื่อใจจากแบรนด์ดังระดับท๊อปของโลกอย่างคริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพในการเลือกร่วมงานกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมายาวนานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อาโป และ มาย จะได้ร่วมงานกับแบรนด์ในฐานะ House Ambassador (เฮาส์ แอมบาสเดอร์) ของ คริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) นับจากนี้เป็นต้นไป ถือว่าเป็นการตกลงร่วมงานกันได้อย่างเร็วที่สุด และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของค่ายคนไทยน้องใหม่ในวงการ ที่สามารถผลักดันศักยภาพของทั้งค่ายและนักแสดงออกมาให้เห็นชัดในเวทีระดับโลก สร้างปรากฎการณ์ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้วงการบันเทิงและแฟชั่นบ้านเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทาง บริษัท บี ออน คลาวด์ ได้ที่Youtube : Be On CloudInstagram: @beoncloud. officialTiktok : beoncloudTwitter : @beoncloud_th