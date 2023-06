การเปิดตัวครั้งสำคัญของนักแสดงคนไทยอย่าง “มาย ภาคภูมิ” ในฐานะ Friend of Guerlain คนแรกใน South East Asia

ถือเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง นักแสดงจากค่าย บี ออน คลาวด์ ที่ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็น Friend of brand คนแรกของ South East Asia จากแบรนด์ Guerlain (เกอร์แลง) หนึ่งในแบรนด์น้ำหอมสุดหรูจากฝรั่งเศส ภายใต้เครือ LVMH ที่มีประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานและเก่าแก่ที่สุดของโลก โดยแบรนด์ Guerlain (เกอร์แลง) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1828 และนี่คือครั้งแรกของแบรนด์ Guerlain ที่มีการเปิดตัว Friend of brand คนแรกของเมืองไทย นับเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่น่าภูมิใจของทางค่ายต้นสังกัดที่สามารถพานักแสดงอย่างมาย ภาคภูมิ ไปร่วมงานระดับอินเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยการร่วมงานในฐานะ Friend of ของแบรนด์ Guerlain (เกอร์แลง) ในครั้งนี้ ถือเป็นการตกลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะกับนักแสดงที่มีผลงานในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของไทยภายในระยะเวลาเพียงไม่นาน จากความสำเร็จดังกล่าว นับเป็นผลงานและอีกหนึ่งบทพิสูจน์จากทีมบริหารของค่ายต้นสังกัดที่มีการวางแผนงานอย่างเป็นรูปแบบ พร้อมทั้งใส่ใจทุกรายละเอียดในขั้นตอนการผลิต รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานในทุก ๆ กระบวนการ เพื่อยกระดับมาตรฐานนักแสดง และอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยให้ไปไกลสู่เวทีระดับโลกได้อย่างแท้จริงนับจากนี้ ต้องติดตามความเคลื่อนไหว และผลงานต่าง ๆ ของ มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง จาก บี ออน คลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ หรือภาพยนตร์ "แมนสรวง" ที่กำลังจะฉายในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจ็คสำคัญในการร่วมงานระดับอินเตอร์ต่อไปในอนาคตสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทาง บริษัท บี ออน คลาวด์ ได้ที่Youtube : Be On CloudInstagram: @beoncloud. officialTiktok : beoncloudTwitter : @beoncloud_th