“บี ออน คลาวด์” สุดปัง พา “อาโป – มาย” ร่วมงาน ระดับอินเตอร์กับทาง Uni-icon Entertainment (宠爱娱乐) บริษัท Talent Management Agency ระดับเอเชียของจีน

เรียกว่าเป็นที่น่าจับตามองในทุกโปรเจกต์ที่สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการจัดการด้านบริหารศิลปินของทาง บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด ล่าสุดเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับ 2 นักแสดง อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ และ มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง ที่จะได้เข้าร่วม โปรเจกต์ระดับ S Level ของทาง จีน จากการร่วมมือกันระหว่าง BE ON CLOUD กับ Uni-icon Entertainment (宠爱娱乐) ซึ่งเป็นบริษัท Talent Management Agency ระดับเอเชียของจีนโดยภายในปี 2566 นี้ ทาง อาโป ณัฐวิญญ์ และ มาย ภาคภูมิ จะบินไปร่วมทำงานระดับเอเชีย ของ จีน ซึ่งโปรเจกต์ที่ทั้งสองนักแสดง จะได้เข้าร่วมเป็นโปรเจกต์ระดับ S Level ที่ได้รวบรวมนักแสดงชั้นนำและทีมงานคุณภาพระดับเอเชียไว้ในการทำงาน สำหรับ โปรเจกต์ระดับ S Level นั้นจะเป็น ซีรีส์หรือหนังที่เป็น mega project ของจีน จะเป็น S Level ได้ ต้องมีเงินลงทุนที่สูงและมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับ A-List เข้าร่วมงาน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ของ ทาง บริษัทน้องใหม่ในวงการอย่าง BE ON CLOUD ที่สามารถทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ทุกอย่างล้วนเกิดจากการวางแผนอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อยกระดับนักแสดง ทีมงาน รวมถึงทีมโปรดักชั่นของไทยไปสู่เวทีระดับโลกได้อย่างชัดเจน ซึ่งโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็น อีกหนึ่งโปรเจกต์ ที่ สองนักแสดง อย่าง มาย ภาคภูมิ และอาโป ณัฐวิญญ์ ได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมงาน และโปรเจ็คที่ใหญ่ขนาดนี้ในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว และที่พิเศษสุดและน่ายินดีกับ สองนักแสดงคือโปรเจกต์นี้ทางทีมงานผู้ผลิตได้มีการเขียนบทแสดงให้ทั้งสองคนขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้บทที่ดีและเหมาะสมกับทั้งสองคนอีกด้วยนอกจากนี้ ห้ามพลาดติดตาม ภาพยนตร์เรื่อง แมนสรวง ที่ผลิตโดย บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทาง Be on cloud สามารถนำผลงานไปสู่เวทีระดับโลก เพื่อเป็นสิ่งตอกย้ำในเรื่องของอุดมการณ์ นโยบาย การทำงานของบริษัทฯ ที่อยากผลักดันทุกๆผลงานที่ผลิตให้ไปสู่สายตาผู้ชม และแฟนคลับ ในเวทีสากลระดับโลกต่อไป