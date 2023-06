อดใจรออีกนิด “คิตตี้ คริสติน่า” ภรรยา “เอส กันตพงษ์” โพสต์แจ้งครอบครัว แพทย์เตรียมแถลงข่าวอาการป่วยเร็วๆนี้

หลังจากได้มีโอกาสไปเยี่ยม และออกมาอัปเดตอาการป่วยของพระเอกว่าดีขึ้นจนตนเองน้ำตาไหล ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงต้องรอให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดแจกแจงรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องเซนซิทีฟ โดยเร็วๆนี้ครอบครัวเอส และคุณหมอจะออกมาแถลงให้ทุกคนได้ทราบล่าสุดภรรยาของก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ขอบคุณพี่เอที่มาเยี่ยม พร้อมข้อความให้แฟนๆอดใจรออีกหน่อย ทางครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นว่า“ทางครอบครัวขอขอบคุณพี่เอ ศุภชัย ที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมแพทย์ และพี่เอ เพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสม จะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวค่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราค่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะWe are thankful for P' A Supachai to come visit us in the hospital na kaThe family is preparing to have an official statement together with doctors and P'A to inform about my husband's symptoms in a proper manner so that there are no misinformation kaPlease be patient and give us a little more time because we are overwhelmed and trying our best already kaThank you so much for your understanding and for keep supporting us na ka ”