“เอ ศุภชัย”เปิดตัว “A SECRET COLLAGEN” คอลลาเจนที่รวมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ด้วยกัน

เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ A SECRET MULTI COLLAGEN PLUS VITAMIN หรือ A SECRET COLLAGEN ในงานที่ชื่อว่า“A Whole New Definition of Youth - with A Secret Collagen” นิยามใหม่แห่งความเยาว์วัยด้วย A Secret Collagen โดยในงานนอกจากจะมี ซุปตาร์คนดัง เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ในนามของซีอีโอ คนเก่ง บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด เจ้าของสินค้าแล้วก็มีกลุ่มผู้บริหาร ภญ.สิริภัค กนกพรวรกมล, คุณวลัยลักษณ์ จันทวงศ์ และ ดร.อริย์ธัช สนัย รวมทั้งที่ปรึกษาคนเก่ง คุณผึ้ง ศุภมาส อิศรภักดี บุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ A Secret Collagen มาร้องเพลง “ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง” คู่กับพี่เอด้วย นอกจากนี้ยังมี กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ หรือ กัน เดอะสตาร์ มาเซอร์ไพรส์ร่วมทำเมนูสูตรพิเศษ ม็อกเทล ที่มีส่วนผสมของ A Secret Collagen ให้แขกในงานได้ชิมกัน ก่อนจะปิดท้ายด้วยโชว์มินิคอนเสิร์ตเพลงพิเศษให้ทุกคนฟังอย่างมีความสุข โดยงานนี้มี ดีเจอ๋อง เขมรัชต์ สุนทรนนท์ และ ดีเจดาด้า วรินดา ดำรงผล เป็นพิธีกรเอ ศุภชัย เปิดใจ ถึงการตัดสินใจลงทุนเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ A Secret Collagen ว่า “คือก่อนจะผลิตคอลลาเจนกล่องนี้ขึ้นมา ต้องศึกษา ต้องคุยกับเภสัชกรเกือบปี และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถึงประโยชน์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ A Secret Collagen ให้สามารถตอบโจทย์ทุกอย่าง ในกล่องเดียว คือตัวพี่เอเองอยากจะผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านการดูแลทั้งด้านสุขภาพ ความงาม ชะลอวัยบำรุงข้อต่อและทุกส่วนในร่างกาย ปรับสมดุลย์ดูแลตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า จึงได้ตัดสินใจผลิต Collagen ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนครบทั้ง 3 ชนิด ทั้งบำรุงผิว เล็บ ผม กระดูก ข้อเข่า และมีวิตามินสารสกัดหลักรวม 17 ชนิด ที่เป็นศาสตร์แห่งการชะลอวัย บำรุงร่างกาย ลดการหดสั้นของเทโลเมียร์ ให้ครบทุกการดูแล จบในกล่องเดียวเลย คืนความสาว ย้อนความสวย ลดความเสื่อม เพิ่มความแข็งแรงของระดับเซลล์ คือประโยชน์ของคอลลาเจนกล่องนี้มากมาย พี่เอมั่นใจถึงได้ยอมทุบกระปุกเป็นเจ้าของเอง กล้าที่จะเป็นซีอีโอ เพราะมั่นใจในสินค้ามาก พี่เอ ไม่ได้พูดเกินจริงเลย แต่อยากให้ลองมาทดลองซื้อไปทานกันดูค่ะ”ใครอยากสุขภาพดี ใครอยากสวย ใครอยากอ่อนวัย รีบทักไปที่ตัวแทนจำหน่าย ของพี่เอทุกคนเลยนะคะ หรือ Line : @asecret ด่วนด่วนค่ะ