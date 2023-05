ถือเป็นเรื่องดีๆ ทีเดียวหลังจากที่ทางด้าน "คิตตี้ คริสติน่า" ภรรยาสาวของ "เอส กันตพงศ์" ได้โพสต์ข้อความเผยว่าตอนนี้สามีนักแสดงคนดังนั้นมีอาการดีขึ้นและย้ายออกจากห้องไอซียูแล้ว"Happy to be sitting with Papa in his new roomWe finally can announce that S is moved out of the ICU into a normal room as he is now stable enough."เราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้ สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะ"