ภรรยา “เอส กันตพงศ์” โพสต์ช่วยอธิษฐานให้สามีด้วย หลังวูบหมดสติกลางงาน

ทำเอาตกใจ เมื่อมีข่าวว่า พิธีกรข่าว พระเอกคุณพ่อลูกหนึ่งวัย 36 ปี” ล้มวูบหมดสติ กลางงานดีเบต เมื่อวานนี้ (9 พ.ค. 2566) โดยคนใกล้ชิดได้เผยว่าแม้จะปั้มหัวใจของเอสได้สำเร็จแล้ว แต่อาการยังน่าเป็นห่วง ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤต ทางแพทย์ขอดูอาการวันต่อวัน ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ ที่ผ่านมาเอสเป็นคนสุขภาพแข็งแรงดี และไม่มีโรคประจำตัวใดๆล่าสุดในไอจีสตอรี่ภรรยาชาวเยอรมัน ได้โพสต์ข้อความข้อความว่า… "Please keep us in your prayers! We can fight this teerak You are strong" (โปรดช่วยอธิษฐานให้พวกเราด้วย… เราต้องสู้กับมันได้ที่รัก คุณแข็งแกร่งอยู่แล้ว)