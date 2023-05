“คิตตี้ คริสติน่า” ภรรยา “เอส กันตพงศ์” อัปเดตอาการยังวิกฤต แพทย์ขอให้ดูวันต่อวัน พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ

เรียกว่ายังคงออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เคียงข้างสามีผ่านโซเชียลให้แฟนๆได้ส่งกำลังใจมาให้อย่างต่อเนื่อง สำหรับภรรยาของพระเอกหนุ่ม” ซึ่งขณะนี้กำลังรักษาอยู่อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด หลังเกิดอาการการวูบหมดสติระหว่างร่วมกิจกรรม BIG DEBATE ที่ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอนล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวกุมมือกับสามีอยู่หน้าพระ ที่เห็นแล้วบีบหัวใจสุดๆ พร้อมแคปชั่นบอกเล่าอัปเดตอาการมีเป็นภาษาอังกฤษว่า“We are walking this together teerak!I know many people want to know about S condition and I would like to update that his condition is still critical and doctors ask us to see it day by day. There are still many tests to be done when his condition improves. As soon as possible I will try to update more.I would like to thank everyone again for all the support 🙏 we have to continue to hope and pray”(เรากำลังเดินไปด้วยกันที่รักฉันรู้ว่าหลายคนต้องการทราบเกี่ยวกับอาการของเอส และฉันต้องการอัปเดตว่าอาการของเขายังวิกฤตและแพทย์ขอให้เราดูทุกวัน ยังมีการทดสอบหลายอย่างที่ต้องทำเมื่ออาการของเขาดีขึ้น ฉันจะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนทั้งหมด 🙏 เราต้องหวังและอธิษฐานต่อไป”ท่ามกลางกำลังใจจากเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ ที่ส่งผ่านคอมเมนต์เข้ามาอย่างท่วมท้น