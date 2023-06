“คิมเบอร์ลี” ขอโทษ “ญาญ่า” โกหก หนีหน้าเพื่อนนาน 2 เดือนหลังรู้ “ณเดชน์” เตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน

เป็นเพื่อนซี้ที่ต้องอยู่ในโมเมนต์ขอแต่งงานที่ลือลั่นสุดๆสำหรับ “คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส” เมื่อรู้แผนการของ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่ตั้งใจจะขอสาว “ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์” แต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานาน 11 ปีโดยงานนี้ “คิมเบอร์ลี” ว่าที่เจ้าสาวที่เตรียมจะเข้าพิธีกับ “หมาก ปริญ สุภารัตน์” ในเดือน ก.ย. ที่อิตาลี ก็จัดแจงโกหกเพื่อนสาวว่าเดินทางกลับจากอิตาลี หลังไปดูสถานที่จัดงานแต่งงานแล้ว เลยไม่สามารถเจอกับ ณเดชน์ - ญาญ่า ที่เดินทางไปงานแต่งงานเพื่อนที่สวีเดนและเดินทางไปเที่ยวต่อที่ อิตาลี ได้ซึ่งทั้งหมด คิมเบอร์ลี ได้เฉลยแล้วว่าเป็นเพียงแผนการเซอร์ไพรส์ และจำเป็นต้องโกหกเพื่อน โดยหนีหน้านานกว่า 2 เดือน เพื่อให้ ณเดชน์ ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานได้สำเร็จ โดยได้สารภาพลงในอินสตาแกรมว่า“I Apologize for all the liesreally had to surprise mybest friend @urassayas and @kugimiyas( ขอโทษสำหรับการโกหกทุกอย่าง ที่ต้องทำเพื่อเซอร์ไพรส์เพื่อนซี้ )ภูมิใจในตัวเองมากก และดีใจที่วันนี้มาถึงสักที เพราะเป็นคนโกหกได้แย่มาก แต่ก็พยายามเต็มที่ จิกตัวเองสุดๆ หนีหน้าเพื่อนเป็นเวลา2เดือน แกล้งลงว่ากลับไทยแล้วแบบเนียนๆ โกหกคนรอบข้างแบบไม่เลิ่กลั่กขอบคุณที่ไม่มีใครจี้ถามนะคะ”