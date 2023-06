สิ้นสุดการเป็นแฟน!! "ณเดชน์" ทำเซอร์ไพรส์ขอ "ญาญ่า" แต่งงานแล้ว

หลังจากที่แก๊งเพื่อนๆ รวมตัวกันที่อิตาลี จนทำเอาหลายคนแอบลุ้นว่าคู่ของ "ณเดชน์ คูกิมิยะ" และนางเอกสาว "ญาญ่า อุรัสยา" จะมีข่าวดีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานออกมาให้เห็นไหมเอ่ยล่าสุดทำเอาแฟนๆ และเพื่อนๆ กรี๊ดกร๊าดลั่นอินสตาแกรม เมื่อ "ญาญ่า" ออกมาโพสต์ภาพคู่หวานพร้อมโชว์แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้าย หลัง "ณเดชน์" ขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อย พร้อมแคปชั่นว่า "We decided on forever ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุด เพราะผมโชคดีที่สุด ที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิต การเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้ว และผมโคตรตื่นเต้นเลย You are my soul my laugh my tear my air. And thank you for saying “YES”well actually I said AHHHHEEEEEHHH *SCREAMSS and then YES!! Hehe to the moon and back baby."งานนี้ก็มีเพื่อนๆ เกือบทั้งวงการบันเทิง และแฟนคลับแห่ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงกันเพียบ