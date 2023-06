รวมโมเมนต์จากเพื่อนๆ แชร์รูป “ณเดชน์ - ญาญ่า” หลับอุบมานานหลายวัน

หลังจากยกโขยงเดินทางไปอิตาลี ที่นอกจากไปดูสถานที่แต่งงานของ “หมาก ปริญ สุภารัตน์” กับ “คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส” แล้ว “ณเดชน์ คูกิมิยะ” กับ “ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์” ก็ทำเอาหลายๆคนลุ้นกันตัวโก่งว่าจะมีการคุกเข่าขอแต่งงานเกิดขึ้นในทริปนี้หรือไม่และในที่สุดวันนี้ ( 5 มิ.ย. ) ก็ได้ฤกษ์เผยข่าวดีว่าพระเอกหนุ่ม ณเดชน์ ได้ขอ ญาญ่า แต่งงานตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. แล้ว ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆมากมายที่ไปร่วมทริปนี้อีกนับสิบชีวิตงานนี้นำทีมโดยว่าที่บ่าว - สาว ทั้ง หมาก และ คิม รวมถึงอีกหนึ่งเพื่อนรักอย่าง มาร์กี้ ราศรี บาเลนซิเอก้า จิราธิวัฒน์” และ “ป็อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าหมาก : ดีใจมากๆเลยกับทั้งคู่ ❤️ เวลาผ่านไปเร็วมากๆ โตขึ้นไปด้วยกันอีกสเต็ปแล้วนะ ขอบคุณมากที่ให้มาอยู่ในเวลาสำคัญ รักและคอยดูแลกันและกัน ตลอดไปนะ 🥹“SNOOKUMs”@kugimiyas 💍 @urassayasคิมเบอร์ลี : The happiest scream I’ve ever heard was the moment she said YES💍 I tried my best not to cry but your voice man!🥹 Cheers and congratulations again to the most happiest and wonderful couple on the planet! you both are really made for eachother and I’m so so so happy for you guys!!🤍 All credits goes to @kugimiyas you are INCREDIBLE โล่งละนะเพื่อน🥂🎊 Will remember this moment forever 01.06.2023 มีเพื่อนplanงานแต่งแล้วโว้ยยยย🥰🎉( เสียงกรี๊ดที่มีความสุขที่สุดที่เคยได้ยินมาก็ตอนที่เธอพูดว่า ‘แต่งค่ะ’ ฉันพยายามหนักมากที่จะไม่ร้องไห้ แต่เสียงของเธออ่ะ เพื่อน! ดีใจและยินดีอีกครั้งกับคู่ที่วิเศษและมีความสุขที่สุดในโลก ทั้งสองคนเกิดมาเพื่อคู่กัน และฉันก็มีความสุขมากๆๆๆกับทั้งคู่ ขอยกเครดิตทั้งหมดนี้ให้ ณเดชน์ คูกิมิยะ นายเจ๋งมาก โล่งนะเพื่อน จะจดจำช่วงเวลานี้ตลอดไป 01.06.2023 มีเพื่อนแพลนงานแต่งแล้วโว้ยยย )มาร์กี้ : So happy for you both ☺️ this just brings me back in time( ยินดีกับทั้งคู่ด้วยมากๆ นี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันนึกย้อนเวลากลับไป )ป็อก : Congratulations to both of you na krub @kugimiyas @urassayas 🎉🎉🎉 I’m really happy for both of you. May your love last forever 🫶 Thank you for having us in your special moment… Love you guys ❤️❤️❤️ #SNOOKUMs( ยินดีกับทั้งคู่นะครับ ผมมีความสุขมากจริงๆกับทั้งสองคน ขอให้รักกันตลอดไปนะครับ ขอบคุณที่ให้เราได้มาอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษนี้ด้วย รักทุกคนครับ )ซึ่งการประกาศข่าวดีของทั้งคู่ก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งด้วย