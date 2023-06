จุ๋ย วรัทยา เปิดตัว ‘VIV SKIN VOLUME UP MASCARA’ มาสคาร่าตัวใหม่ เอาใจทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น

หลังจากที่มีลูกชายตัวน้อยอย่างน้องพีร์เจไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุด จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา นักแสดงและเจ้าของแบรนด์วิฟสกิน (VIV SKIN) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย ที่มีสินค้าที่วางจำหน่าย ได้แก่ ขมิ้นแอสต้าช็อต ขมิ้นโกลด์เซรั่ม ขมิ้นโรสครีม ครีมมาส์ก ครีมกันแดด ฯลฯ ก็ไม่ได้เงียบหายไปไหน โดยวิฟสกินยังเอาใจคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่รักสวยรักงาม ชูมาสคาร่าปัดขนตางอนเด้ง ‘VIV SKIN VOLUME UP MASCARA’ ในกลุ่ม ‘VIVSKIN MAKE UP’ ที่เราขอบอกเลยว่าเธอไม่ได้มาเล่นๆ“ไม่ได้หายไปไหนค่ะ (หัวเราะ) นอกจากจุ๋ยจะเลี้ยงน้องพีร์เจแล้ว ยังดูแลธุรกิจวิฟสกินกับคุณพุฒและพาร์ทเนอร์อยู่ด้วย เพราะช่วงปลายปีก่อนเราก็วางแผนธุรกิจในปี 2566 ให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้น แตกไลน์ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เช่น กลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น อย่างมาสคาร่าตัวล่าสุดจากวิฟสกินที่ชื่อ ‘VIV SKIN VOLUME UP MASCARA’ ก็เป็นหนึ่งในแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราค่ะ”สำหรับจุดเด่นของ VIV SKIN VOLUME UP MASCARA จุ๋ยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นมาสคาร่าขนตา สูตร Waterproof กันน้ำกันเหงื่อ ช่วย “ปัดขนตาสวยพุ่ง ล็อคเรียงเส้น ไม่แพนด้า” ปัดเติมซ้ำระหว่างวันได้เรื่อยๆ ไม่จับตัวเป็นก้อน สวยติดทนนานทั้งวันแต่ล้างออกง่ายสุดๆ เพียงใช้คลีนซิ่งวอเทอร์ก็เช็ดออกอย่างง่ายดาย ไม่ทำร้ายผิวบริเวณรอบดวงตาเป็นแปรงขนตาที่ถูกออกแบบมาพิเศษ มีความโค้งเว้าเพื่อให้รับกับรูปดวงตา สามารถเข้าถึงเส้นขนตาได้ตั้งแต่หัวจรดหางตา ช่วยเพิ่มความหนาให้กับขนตาด้วยการปัดเพียงครั้งเดียว ทำให้ขนตาเรียงเส้นสวยดูเป็นธรรมชาติ ติดทนนาน มอบความดำสนิทและสม่ำเสมอให้ตั้งแต่โคนจรดปลายขนตานอกจากนี้ จุ๋ย วรัทยา ยังกล่าวถึงผลิตภัณฑ์แปรงปัดขนตาตัวใหม่ล่าสุดจากวิฟสกินไว้ว่า “เราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อทุกเพศทุกวัย และตอบโจทย์ในช่วงวัยรุ่นยิ่งขึ้น เขาจะมีความรักสวยรักงาม อยากลองใช้เครื่องสำอางใหม่ๆ ที่ถูกใจในสไตล์ของตนเอง และแน่นอนว่าการมีเครื่องสำอางที่ใช้แล้วมีคุณภาพดี ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาได้ตลอดวัน ซึ่ง VIV SKIN VOLUME UP MASCARA ก็เป็นมาสคาร่าที่ตอบโจทย์ให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีค่ะ”VIV SKIN VOLUME UP MASCARA มีวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง LINE @vivskin, Shopee Mall, และตัวแทนจำหน่ายที่มีบัตรทางการทั่วประเทศสำหรับผู้ที่สนใจสินค้าและสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่facebook : VIV SKIN https://www.facebook.com/vivskin/instagram : VIV SKIN https://www.instagram.com/vivskin/line id : @vivskin (มี @ นำหน้า)สนใจสมัครตัวแทนวิฟสกิน : http://bit.ly/tr1_vivskinmember