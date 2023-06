CASIO G-SHOCK ฉลอง 40 ปี สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Challenge The Limits” พร้อมเปิดตัว Friend of G-SHOCK คนล่าสุด "เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม"

เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (cmg) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ CASIO (คาสิโอ) แบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากประทศญี่ปุ่น เขย่าวงการนาฬิกาและแฟชั่นครั้งใหญ่ ด้วยการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของ G-SHOCK (จีช๊อค) นาฬิกาที่ครองใจคนรุ่นใหม่ด้วยคอลเลคชั่นอันยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Challenge The Limits” ท้าทายทุกขีดจำกัดของการใช้ชีวิตในแบบคุณ พร้อมเปิดตัว เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม Friend of G-SHOCK คนล่าสุด พร้อมด้วยเหล่าเซเลบคนดังที่มาสร้างสีสัน อาทิ ลี ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, แก้วจริญญา ศิริมงคลสกุล และคู่รัก กวินท์ ดูวาล-ปุ้มปุ้ย พรรรณทิพา อรุณวัฒนชัย ที่พร้อมสร้างบทบาทใหม่แห่งความแข็งแกร่งและสไตล์สำหรับคนเจนซี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ลตลอด 40 ปีที่ผ่านมา G-SHOCK เป็นผู้บุกเบิกวงการนาฬิกาดิจิทัล และ สตรีทแฟชั่น เริ่มตั้งแต่นาฬิกาที่ทนต่อสภาวะที่ท้าทายต่างๆ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความั่นใจในตัวเองที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆอย่างไม่ย่อท้อ สร้างความประทับใจให้คนรักแฟชั่นและสตรีทสไตล์ทั่วโลก และการฉลองครบรอบ 40 ปีของ G-SHOCK ในครั้งนี้ G-SHOCK ได้ร่วมงานกับ เจเจ, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม ในฐานะ Friend of G-SHOCK เพื่อเป็นการสะท้อนความตั้งใจของแบรนด์ในการนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์ผ่านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องท้าท้ายขีดจำกัดของตัวเองในทุกวันทั้งในด้านการทำงาน การใช้ชีวิต และ การแสดงออกทางความคิดที่เป็นตัวของตัวเองด้วยแนวคิดการออกแบบที่แตกต่างและการสร้างสรรค์อย่างไม่รู้จบ G-SHOCK ได้สร้างสรรค์นาฬิกาที่หลากหลายอันหลอมรวมแฟชั่นและฟังก์ชันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเรือนเวลาที่สะท้อน ดีเอ็นเอของแบรนด์อย่างชัดเจนไปจนถึงรุ่นที่เรียบง่าย หรูหรา สามารถใส่ในลุค Smart & Cool ในวันทำงานตลอดจนลุค Street & Casual ในวันสบายๆ G-SHOCK เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และโอกาส ทางแบรนด์จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ คุณเจเจ กฤษณภูมิดารานักแสดงมากความสามารถ และมีความสำเร็จอันโดดเด่นทั้งในด้านการแสดง, การเป็นนายแบบ, นักร้อง และการเป็นนักธุรกิจ เป็นตัวแทนการใช้ชีวิตแบบไดนามิคของคนสมัยใหม่อย่างแท้จริงงานนี้ เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม กล่าวถึงความตั้งใจในการร่วมมือกับ G-SHOCK ในครั้งนี้ว่า "การร่วมมือกับ G-SHOCK ในการครบรอบ 40 ปีนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เพราะ G-SHOCK เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ความอดทน และความท้าท้ายซึ่งเป็นหลักคิดในการทำงานและการใช้ชีวิตของผมเช่นเดียวกัน ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ในตำนานที่มีชื่อเสียงนี้”G-SHOCK และ เจเจ พร้อมจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับสาวก G-SHOCK และคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศผ่านเรือนเวลาที่พร้อมไปกับทุกๆ คนในทุกสถานการณ์ ร่วมเฉลิมฉลอง 40 ปีของ G-SHOCK กับจิตวิณญานความแข็งแกร่งแบบไม่แอนเอียง ทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยีและการออกแบบที่ล้ำหน้า ติดตามการประกาศและข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานฉลองครบรอบนี้ได้ทุกช่องทางFacebook : facebook.com/CASIO.THAILANDInstagram : @casiothailandLine: @casiowatchcmg#GSHOCK40thANNIVERSARY #GSHOCKChallengeTheLimits#CASIOCMG #GSHOCKTH #JAYLERR