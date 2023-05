sasi เอาใจวัยรุ่น ชวน PROXIE - เฟย ท้าความมัน ดันแคมเปญ #แป้งป๋องศิสู้มัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ย้ำจุดยืน สินค้าคุณภาพ ในราคานักศึกษา

sasi เอาใจวัยรุ่น จัดงาน #แป้งป๋องศิสู้มัน YOU CHOOSE, YOU CONTROL กลางสยามสแควร์ ชวนวัยรุ่นออกมาทำกิจกรรม ท้าอากาศร้อน สู้ความมัน แต่งานนี้ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหน ก็คุมความมันบนใบหน้าได้ เพราะมีแป้งกระป๋อง แบรนด์ sasi ทั้ง 6 สูตร พร้อมดึงตัวแทนคนรุ่นใหม่ ส่งพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ อย่าง 6 หนุ่ม จากวง PROXIE แสดงมินิคอนเสิร์ต และร่วมพูดคุยกับ เฟย-ภัทร เอกแสงกุล นอกจากนี้ยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้และไลฟ์สไตล์ อาทิ นุ่น-นพลักษณ์, น้ำหอม-นารดา, และ กั้ง กันย์นุดี เป็นต้น มาร่วมสร้างสีสันและทำกิจกรรมภายในงาน ณ ลานกิจกรรม Lido Connect ใจกลางสยามสแควร์คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า ย้อนความกลับไปตั้งแต่ช่วงเกือบ 10 ปีก่อน หลังจากศรีจันทร์ได้มีการรีแบรนด์ครั้งใหญ่และเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทางบ.ศรีจันทร์เองก็ได้เห็นถึงช่องว่างของตลาดในกลุ่มเด็กๆวัยรุ่นที่มีความต้องการในการดูแลตัวเองมากขึ้น ซึ่งเรื่องหลัก ๆ ที่เป็นปัญหาคือเรื่องสิว และแน่นอนว่าทุกคนก็อยากที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคาเข้าถึงง่ายบ.ศรีจันทร์ มีความถนัดและเชี่ยวชาญเรื่องแป้งที่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยอยู่แล้ว จึงได้เริ่มพัฒนาแป้งกระป๋องในราคาที่ย่อมเยาว์มากขึ้น และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ sasi ที่เริ่มต้นจากแป้งกระป๋อง ควบคุมความมันและลดการเกิดสิวในราคา 39 บาท หลังจากปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาในปี 2560 แป้งกระป๋องศศิได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากลูกค้า บริษัทต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆจากจุดยืนเดิมของเรา แม้ว่าสถานการณ์เรื่องค่าครองชีพจะเปลี่ยนแปลงไป เรายังคงราคาเดิมอยู่ เพื่อแสดงถึงจุดยืนที่แบรนด์ยังคงมุ่งมั่นให้คนไทยสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดี ในราคาย่อมเยาว์ได้คุณเกล็ดดาว จิตต์ชื่นโชติ Senior Brand Manager แบรนด์ sasi กล่าวว่า จากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 ที่ทำให้คนต้องใส่หน้ากากอนามัยและพบกับอาการแพ้แมสก์และเรื่องของสิวใต้แมสก์มากขึ้นทำให้แบรนด์ศศิเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาแป้งกระป๋องสูตรใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงเกิดเป็น sasi ACNE Sol Loose Powder ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทำให้ ศศิกลายเป็น TOP OF MIND ในเรื่องของแป้งฝุ่น Anti-Acne หรือ แป้งกระป๋องสีเขียว ตอกย้ำจุดยืนการเป็น Beauty and Lifestyle brand นอกจากสภาพผิวที่มีความแตกต่างกันแล้ว แบรนด์ sasi ยังคำนึงถึงกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอีกด้วย อาทิ วันที่ต้องออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง ก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสภาพอากาศที่ร้อนและควบคุมความมันแบบนานพิเศษได้ หรือ สำหรับสาย Photogenic ก็มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้งานผิวหรือผิวเล่นแสงสวย ซึ่งแบรนด์ sasi ก็มีการพัฒนาสูตรมาให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน เป็นต้นสำหรับแคมเปญ #แป้งป๋องศิสู้มัน แบรนด์ sasi ต้องการตอกย้ำ และแสดงถึงความมั่นใจว่า สินค้าแป้งกระป๋องของเรา เป็น Must Have Item ของคนรุ่นใหม่ ที่สู้กับความมันบนผิวหน้า ในสภาวะอากาศที่ร้อนของเมืองไทย โดยทุกสูตรช่วยควบคุมความมันได้ถึง 12 ชั่วโมง* และแต่ละสูตร ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสายกิจกรรม, สาย Outdoor ,สายสวยโชว์งานผิว เป็นต้น #แป้งป๋องศิสู้มัน จึงเป็นแป้ง everyday use สำหรับทุกคน ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ใช่เพียงแค่สินค้าที่ sasi ต้องการพัฒนามาให้ตอบโจทย์ลูกค้า แต่ครั้งนี้ แบรนด์ sasi มาในคอนเซปต์ YOU CHOOSE, YOU CONTROL ศศิเชื่อว่า เราทุกคนมีความหวัง ความฝัน และความสามารถ เลือกที่จะเป็นในสิ่งที่อยากเป็น มีทางเลือกเป็นของตัวเอง โดยที่ไม่เดือดร้อนใคร รวมถึงเข้าใจว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ ต้องการการเรียนรู้ ได้ลองทำกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อค้นหาตัวตน ตามหาความฝันของตัวเอง ในส่วนนี้ sasi จะยังคง Empower และสนับสนุน Talent ของกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นเพื่อนเคียงข้าง คอยให้กำลังใจ และช่วยผลักดันทุกความฝัน ความสามารถของคนรุ่นใหม่ทุกคน และครั้งนี้ เราได้เชิญตัวแทนคนรุ่นใหม่ อย่างวง PROXIE และเฟย-ภัทร มาร่วมพูดคุยและแสดงความสามารถ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ส่งพลังบวก พร้อมทั้งสร้างสีสัน และความบันเทิง ให้แฟนๆและคนรุ่นใหม่ทุกคนทางด้าน หนุ่ม เฟย ภัทร เอกแสงกุล นักแสดง, พิธีกร, และYouTuber มากความสามารถ ที่ครั้งนี้มาร่วมความสนุกในบทบาทพิธีกร“เฟยเองก็ เป็นคนหนึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่สุดโต่งมาก วันหนึ่งคือเดี๋ยวไปฟิตเนส เดี๋ยวเล่นSurf ออกไปหาเพื่อน ไปทำงานในวันเดียวกัน เรียกได้ว่า แป้งป๋องศศิคือสามารถตอบโจทย์ได้ทุก Activity ของเฟยเลย ถึงเราชอบกีฬาเอ็กซ์สตรีม แค่ไหนเราก็ยังต้องดูแลตัวเอง ที่สำคัญเลยหาซื้อง่าย ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือ 7-Eleven ก็ได้เลย ราคาแค่ 39 บาทครับ”ทางด้าน 6 หนุ่ม PROXIE ศิลปิน Boy Group ที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่างๆ ทั้งการซ้อมร้อง ซ้อมเต้น กว่า 2 ปีหลังจากจบการเข้าร่วมรายการ The BROTHERs TH กว่าจะตามล่าความฝันได้สำเร็จ มีเพลงที่โด่งดัง และมีแฟนๆทั่วประเทศ ซึ่งงานนี้ก็มาครบทั้ง 6 หนุ่ม กร วรรณไพโรจน์ , โชกุน-ปวริศร์ ศรีชัยชนะ, อองรี-ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ , กัน รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์ , วิคเตอร์-วรเมธ กอนุประพันธ์ และ คิม-ปัณณธร จิรศาสตร์ ก็ได้มาร่วมพูดคุยภายในงาน พร้อมแชร์ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตให้กับวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เทคนิคในการแบ่งเวลา ทั้งเรื่องการเรียน และการทำงาน จาก น้อง กร วรรณไพโรจน์ ที่กำลังเรียนแพทย์ศาสตร์ควบคู่กับงานในวงการบันเทิง หรือ การค้นหาสิ่งที่ชอบ จากน้อง คิม-ปัณณธร หรือ การตามล่าความฝันอย่างไม่ย่อท้อจาก น้อง กัน-รัชชานนท์ และการพัฒนาความสามารถอย่างไม่หยุด ของ วิคเตอร์ อองรี และ โชกุน ที่มีความฝันอื่นๆ ไม่ใช่แค่การเป็นศิลปินเพียงอย่างเดียว และส่งท้ายด้วยการให้กำลังใจเหล่าวัยรุ่นและคนที่กำลังตามหาความฝันให้สู้ต่อ พร้อมเชื่อว่าความมั่นใจ และ ความพยายาม ทำให้ทุกคนสามารถเจอกับความสำเร็จที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอนก่อนปิดท้ายด้วยการชวนทุกคนมาสนุกกับ มินิคอนเสิร์ต งานนี้เหล่าแฟนคลับต่างขนขบวนกันมาให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่ แต่ไม่ว่าคอนเสิร์ตจะสนุกแค่ไหน เหล่าวัยรุ่นและแฟนคลับที่มาในงานนี้ก็ยังดูดี เพราะ sasi ใจดีแจกไอเท็มสู้ความมัน อย่าง แป้งป๋องศศิ ให้ไปทดลองใช้กันฟรีๆเลย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัล งานนี้เรียกได้ครบครันความสนุกตามคอนเซปต์ YOU CHOOSE, YOU CONTROL เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์สำหรับ ใครที่ไม่ได้มาร่วมงานก็ยังสามารถ ติดตาม #แป้งป๋องศิสู้มัน กันต่อได้ ในช่องทาง social media ของ แบรนด์ sasi ทั้งทาง facebook, instagram, twitter, tiktok ชื่อ sasidiaryสำหรับสินค้า All-Day Loose Powder หรือ แป้งกระป๋อง จาก sasi มีด้วยกัน 6 สูตร ดังนี้1. sasi ACNE Sol Loose Powder คุมมันไม่กลัวสิว สูตรอ่อนโยน เหมาะสำหรับผิวที่เป็นสิว ผิวแพ้ง่าย ด้วยเทคโนโลยี Salicylic Acid Encapsulation ช่วยป้องกันการเกิดสิวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสารสกัดจากใบบัวบก (Cica) ช่วยปลอบประโลมผิวที่มีรอยแดงจากสิว ดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้า ควบคุมความมันนาน 12 ชั่วโมง*2. sasi All-Day Fixed Translucent Setting Powder คุมมันเซ็ตผิวสวย เหมาะสำหรับสายสวยเป๊ะ ต้องการ ฟินิชผิวสวย ติดทนตลอดวัน กับแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อเนียนละเอียด ช่วยเบลอรูขุมขน ให้ผิวหน้าดูเนียนสวยอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับเซทรองพื้นหรือคุชชั่นเป็นขั้นตอนสุดท้าย ช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนาน ไม่ทำให้สีของเครื่องสำอางเปลี่ยน เหมาะกับทุกโทนสีผิว ช่วยควบคุมความมันยาวนาน 12 ชั่วโมง* มั่นใจได้ในทุกๆ กิจกรรม ด้วยคุณสมบัติการกันน้ำกันเหงื่อ พร้อมด้วยคุณค่าการช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นจากส่วนผสมของ Camellia Japonica Seed Oil และ Aloe Vera Oil ปราศจากสารพาราเบนและซิลิโคน ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์3. sasi BB Perfect Powder คุมมันงานผิวเนียน เหมาะสำหรับสายสวยเป๊ะ หน้าเนียนแต่ไม่โป๊ะ กับแป้งฝุ่นเนื้อเนียนละเอียดผสมบีบี ปกปิดผิวเรียบเนียน แนบสนิท ควบคุมความมันยาวนาน 12 ชั่วโมง* ด้วยเทคโนโลยี Complex Film Stay อนุภาคแป้งเนื้อเนียนละเอียดระดับไมโคร ช่วยสร้างชั้นฟิล์มเคลือบผิว สัมผัสบางเบาในเฉดสีธรรมชาติ เผยผิวเนียนสวยเปล่งประกายตลอดวัน4. sasi Sun Cool Loose Powder คุมมันกันแดด เหมาะสำหรับสายลุย สู้แดด เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง กับแป้งฝุ่นเนื้อละเอียดผสานสารกันแดด ปกป้องผิวจากรังสี UV SPF35 PA+++ รู้สึกเย็นสบายทันทีที่ใช้ มีส่วนผสมของ Aloe Vera ปลอบประโลมผิวจากความร้อน สร้างปราการผิวด้วย Ceramide ปกป้องให้ผิวแข็งแรงจากการทำร้ายของรังสี UV และมลภาวะ มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วย Vitamin B5 ควบคุมความมันยาวนาน 12 ชั่วโมง*5. sasi Super Oil Control Powder คุมมันนานพิเศษ เหมาะสำหรับคนผิวมันถึงผิวมันมาก หรือสายกิจกรรมที่ต้องการควบคุมความมันขั้นสุด ควบคุมความมันยาวนาน 12 ชั่วโมง* ด้วยเทคโนโลยี Selective Oil Absorption ดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้า ช่วยคงความชุ่มชื้นให้ผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ เติมความมั่นใจให้ผิวแลดูกระจ่างใส ไม่หมองคล้ำ6. sasi Pearly Glow Powder คุมมันเล่นแสงสวย เหมาะสำหรับสายออกงาน สายคาเฟ่ สายเกาหลีเกาใจ กับแป้งฝุ่นผสมชิมเมอร์ เนื้อเนียนละเอียดนุ่ม ด้วยประกายชิมเมอร์ ช่วยสร้าง Glowing Effect ให้ผิวดูโกลว์ สวย เปล่งประกายดั่งมุก พร้อมเบลอผิวให้เนียนเรียบอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยควบคุมความมันยาวนาน 12 ชั่วโมง* และมอบความชุ่มชื้นให้ผิวด้วย Vitamin E และสารสกัดจาก Tea Tree Oil*ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลทั้ง 6 สูตร ขนาด 50 กรัม ราคาเพียง 39 บาท สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แป้งกระป๋อง sasi ได้ที่** 7-Eleven (เฉพาะสาขาที่มีจำหน่าย), Watsons, EVEANDBOY, BEAUTRIUM, Konvy, Lotus’s, Big C, CJ MORE, NINE BEAUTY และร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วประเทศ หรือสามารถช้อปออนไลน์ที่ sasi Official ทาง Shopee, Lazada และ www.1948beauty.com และเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆ สินค้าใหม่ๆ และแคมเปญสนุกๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี สามารถกดติดตามได้ที่ social media ของแบรนด์ sasi ทาง facebook, instagram, twitter, tiktok ชื่อ sasidiary ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น ทริคการแต่งหน้า แต่งตัว และการดูแลตัวเอง ไว้ในที่เดียว**สินค้าที่จำหน่ายอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ร้านค้าและสาขา โปรดตรวจสอบที่จุดจำหน่ายอีกครั้ง