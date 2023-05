FWD ประกันชีวิต ลุยสร้าง Brand Experience ผ่าน Music ชวนทุกคนมาสนุก สร้างความสุข นำทัพศิลปินสุดฮอต บุกสยาม กับ “FWD Music Live Fest”

INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร) Club After Class (คลับอาฟเตอร์คลาส)

และ NONT TANONT (นนท์ ธนนท์)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 พบกับ LINISE (ลีนิช) SIXTH FLOOR (ซิกซ์ฟลอร์) Bonnadol (บอนซ์ ณดล) PiXXiE (พิกซี่) POLYCAT (โพลีแคท) และ MEAN (มีน)





รุกหนักอย่างต่อเนื่องกับกลยุทธ์ Brand Experience ผ่าน Music สร้างการจดจำแบรนด์เพื่อให้เข้าไปอยู่ในใจและไลฟ์สไตล์ของผู้คน เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ กับงานขนทัพศิลปินวัยรุ่นสุดฮอตสร้างความสุขกับเพลงฮิตติดชาร์ต ระเบิดความมันส์แบบจัดเต็ม พร้อมเปิดเวทีให้น้องๆ School Band ปล่อยพลังโชว์ความสามารถทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรี เพื่อให้ทุกคนได้ Celebrate living ในทุกๆวัน พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมอีกมากมายตลอด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ ลานอัฒจันทร์ Siam Square Oneประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า งาน “FWD Music Live Fest” นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ Brand Experience ของ FWD ประกันชีวิต ที่ยังคงเน้นย้ำการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่แตกต่าง สะท้อน vision การเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต โดยการสื่อสารแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือ 5 sensory ในคอนเซ็ปต์ “Experience of Celebrate living” ครั้งนี้เราใช้ Music Experience เป็นสื่อกลางในการคอนเนคให้ทุกคนได้ Celebrate living ในทุกๆวัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ young at heart มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และพร้อมเปิดใจให้กับประกันชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยที่เราศึกษามาอย่างต่อเนื่องจาก YPulse Survey* (2022) และ Facebook Business** (2023) ที่พบว่า ดนตรี (Music) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มคน Young Generation สนใจ ชื่นชอบเป็นลำดับต้นๆ และพร้อมให้การสนับสนุนแบรนด์ที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี“หลักสำคัญของการกลยุทธ์ในการสร้าง Brand Experience ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องทำให้ แบรนด์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และเข้าไปอยู่ในใจและไลฟ์สไตล์ของผู้คน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคย ใกล้ชิด และจดจำแบรนด์ได้อย่างชัดเจน โดยการจัดงาน “FWD Music Live Fest” มีแนวคิดการจัดงานที่สะท้อนความเป็นแบรนด์ FWD ประกันชีวิต คือ Innovative และ Differentiate ในการสร้างสรรค์จากความคิดริเริ่มที่ต้องการจัดงานเกี่ยวกับดนตรีที่มีเอกลักษณ์ แปลกใหม่ แตกต่าง และไม่เหมือนใคร จึงจัดงานเป็น Music Live Festival ที่มากกว่าการจัดคอนเสิร์ตแบบทั่วไป ด้วยการจัดงานต่อเนื่อง 4 วันเป็นครั้งแรกในธุรกิจประกันชีวิต พร้อมจัดเวที เต็มด้วย แสงสีเสียง สร้างพื้นที่เปิดเวทีให้น้องๆ School Band ได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างรอบด้าน ทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรี บนพื้นที่เดียวกับศิลปินชั้นนำ” นางสาวปวริศา กล่าวกิจกรรม “FWD Music Live Fest” จัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ ลานอัฒจันทร์ Siam Square One ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้างานเวลา 14:00 น. และคอนเสิร์ตเริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป รวมถึงยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลอีกมากมาย โดยภายในงานมีศิลปินนักร้องชื่อดัง ได้แก่วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 พบกับ PROUD (พราว) DISRUPTOR (ดิสรัพเตอร์) Yes Indeed (เยส อินดี้ด)วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 พบกับ I LOVE WEDNESDAY (ไอเลิฟเว้นส์เดย์) MARKET FEEL (มาร์เก็ตฟิล) New Country (นิวคันทรี่) Ally (แอลลี่) Season Five (ซีซันไฟฟ์) Lipta (ลิปตา)วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 พบกับ SG (เอสจี) NAÏVE (นาอีฟ) Zom Marie (ส้ม มารี) Atom Chanakan (อะตอม ชนกันต์) และ COCKTAIL (ค็อกเทล)“FWD ประกันชีวิต หวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข ได้ Celebrate living ในทุกๆวัน และได้รับรู้และเข้าถึงแบรนด์ FWD ประกันชีวิต มากขึ้น เพราะ Music เป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพในการสร้างคอนเนคชั่นให้เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างกลุ่มเป้าหมายและแบรนด์ได้เป็นอย่างดี และเรายังมีแผนสร้าง Brand Experience ในอีกหลากหลายรูปแบบที่อยากให้รอติดตาม เพื่อทำให้ FWD ประกันชีวิต ได้เข้าไปอยู่ในใจและใกล้ชิดกับทุกคนมากยิ่งขึ้น” นางสาวปวริศา กล่าวทิ้งท้าย