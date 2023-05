แฟนเพลงนับหมื่นรวมพลปลุกตำนานมือขวา “ไมโคร” Chang Music Connection presents MICRO THE LAST ร็อค เล็ก เล็ก”

ระเบิดความมันส์ จัดเต็มโปรดักชั่นอลังการ สมศักดิ์ศรีวงร็อคระดับตำนานถือเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่น่าประทับใจและยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีของศิลปินร็อคระดับตำนานอย่างวง ไมโคร สมาชิกทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย “หนุ่ย” อำพล ลำพูน (ร้องนำ) “กบ” ไกรภพ จันทร์ดี (กีตาร์/ร้องนำ) “อ้วน” มานะ ประเสริฐวงศ์ (กีตาร์) “บอย” สันธาน เลาหวัฒนา วิทย์ (คีย์บอร์ด) “อ๊อด” อดินันท์ นกเทศ (เบส) และ “ปู” อดิสัย นกเทศ (กลอง) สำหรับคอนเสิร์ต “Chang Music Connection presents MICRO THE LAST ร็อค เล็ก เล็ก” เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี จัดโดย “GMM SHOW” ร่วมกับ “ATIME SHOWBIZ” ถือเป็นการร่วมตัวครั้งสำคัญ แบบครบวงในรอบ 13 ปี โดยมีแฟนเพลงนับหมื่นคนที่เติบโตมาพร้อมกับเพลงของวง ไมโคร เดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันอย่างเนืองแน่นเต็มฮอลล์ทุกความจุที่นั่งนอกจากนี้ยังมีแฟนไมโครตัวจริง และคนในวงการบันเทิงมาร่วมชมคอนเสิร์ต “อาทิ มิกค์ ทองระย้า , อ้อม สุนิสา , โตโน่ ภาคิน, อิงค์ อชิตะ , จั๊ก ชวิน , ต้าร์ มิสเตอร์ทีม , ฟอร์ด สบชัย , มอส ปฏิภาณ , เต๋า สมชาย , ชัช bodyslam, พี่อ้อย นภาพร” ฯลฯภายในงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยโปรดักชั่นดีไซน์ระดับประเทศที่ทาง “GMM SHOW” ร่วมกับ “ATIME SHOWBIZ” ตั้งใจทำขึ้นเพื่อแฟนๆ ไมโคร โดยมีฉากหลังเป็นจอแอลอีดีขนาดใหญ่ยักษ์ มีกราฟิกสร้างสีสันไปตามอารมณ์ในแต่ละเพลง พร้อมแสง สี เสียง ที่จัดเต็มทุกรายละเอียด เรียกว่าอลังการทุกซีนทุกเพลง ให้แฟนๆ ไมโคร ได้เต็มอิ่มแบบจัดเต็มสมการรอคอยโดยวง ไมโครได้คัดเลือกบทเพลงจากทุกอัลบั้ม หลากหลายอารมณ์ ตั้งใจเล่นดนตรีเพื่อโชว์ที่สมบูรณ์กันแบบสุดพลัง ให้แฟนเพลงได้ร่วมร้องและเต้นไปพร้อมกัน โดยในช่วงแรกของคอนเสิร์ตเปิดซีนได้สุดเท่กับเพลง “ดับเครื่องชน ,อยากได้ดี , อู๊ดกับแอ๊ด , สมน้ำหน้าซ่าส์นักอย่าดีกว่า , เติมน้ำมัน ,ที่อยู่ไกล ,รุนแรงเหลือเกิน ,รักซะให้เข็ด ,ตายเปล่า + เลือดเย็น,รักคุณเข้าแล้ว”เรียกได้ว่าครบทุกรสทั้งเพลงเร็วเพลงช้า ต่อด้วยเพลงฮิตสร้างชื่ออีกเพลงของไมโคร “รักปอนปอน” ที่ "กบ ไมโคร" ร้องพร้อมโชว์โซโล่กีตาร์สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ อีกครั้ง จากนั้นมาแบบเต็มความเดือดอีกครั้งด้วยเพลง “ม้าเหล็ก , จำฝังใจ , ใจโทรมโทรม , ถอยกันเป็นแถบ ,พายุ” ไม่เพียงแค่นั้นวง ไมโคร ยังได้ชวนแขกรับเชิญพิเศษ ที่เป็นศิลปินมากความสามารถมาร่วมสร้างความสนุกให้กับแฟนเพลง ที่เล่นเอาทุกคนต้องลุกจากเก้าอี้มาเต้นไปพร้อมๆกัน นำโดย ป๊อด โมเดิร์นด็อก มาในเพลง “บอกมาคำเดียว , ยังไงก็โดน , บุษบา” เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์กับ ปุ๊ อัญชลี ในเพลง “มันก็ยัง งงๆ , ด้วยความคิดถึง ,หยุดมันเอาไว้” ถึงคิวของ ตั้ม สมประสงค์ เปิดตัวด้วยเมดเล่ย์เพลงฮิต “ลางร้าย + ฝากรอยเท้า + ไว้ใจ + นึกหรือว่าไม่รู้” ที่ทำให้แฟนเพลงร้องตามกันสนั่นฮอลล์ ตามติดมาด้วยเพลงฮิตอย่างเพลง “แผลในใจ , ทนได้ทุกที”เข้าสู่ช่วงท้ายของคอนเสิร์ต ก็ยังขนเพลงฮิตมาแบบไม่ยั้ง อย่างเพลง “อยากจะบอกใครสักคน , ถึงเพื่อนเรา” และทนั่งไม่ติดเก้าอี้ พร้อมโยกไปตามจังหวะด้วยกันแบบมันส์สุดพลังนอนสต๊อปกับเพลง “ส้มหล่น ,เอาไปเลย ,เสียมั้ย” แต่บรรดาแฟนเพลงนับหมื่นยังไม่อยากให้คอนเสิร์ตต้องจบ จนวง ไมโคร ต้องจัดอังกอร์เพลง “จริงใจซะอย่าง” และ “โชคดีนะเพื่อน” ให้อีกสองเพลงตามคำเรียกร้อง พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดระยะเวลา 37 ปี ทำให้คอนเสิร์ต“Chang Music Connection presents MICRO THE LAST ร็อค เล็ก เล็ก” จบลงอย่างสง่างามสมการรอยคอยแฟนๆ สามารถติดตามรายละเอียด สำหรับแฟนเพลง ที่ชื่นชอบสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรี ทั้งคอนเสิร์ตและมิวสิคเฟสติวัล สามารถติดตามความเคลื่อนไหวก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/gmmshow