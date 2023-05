โอ้โหเธอ…หวานเจี๊ยบ “คิมฮันบิน” ปิดเอเชียทัวร์แบบตัวแด๊ด! #BI_LOLTheHiddenStage_ENCORE จัดเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบไฟลุก

เรียกว่าปิดฉากฉ่ำๆ ตามแบบฉบับตัวแด๊ด เมื่อศิลปินหนุ่มไอดอลโปรดิวเซอร์คนเก่งหรือเลือกปักหมุดไทยแลนด์เป็นประเทศปิดจบเอเชียทัวร์ในวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยงานนี้ของซูเปอร์บอสผนึกกำลังอีกครั้งกับต้นสังกัดเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกาเสิร์ฟโชว์ไฟลุกระดับตัวพ่อให้เหล่าไอดี (ชื่อแฟนคลับของ B.I) ชาวไทยกรี๊ดกันสุดเสียง! เปิดเวทีด้วยเพลง BTBT เรียกเสียงเชียร์ที่กระหึ่มลั่นฮอลล์ ราดน้ำมันเติมเชื้อเพลิงความร้อนแรงเข้าไปอีกกับเมดเลย์ 3 เพลงรวดทั้ง BE I, ONE AND ONLY (돗대) และ Waterfall อัดแน่นทุกตัวโน้ต เพอร์ฟอร์แมนซ์เป๊ะๆ ปังๆ ก่อนจะกล่าวทักทายไอดีหลังจากที่พูดคุยกัน ดนตรีสนุกๆ ดังขึ้น ทั้งเพลง Alive, Flame, Illusion (꿈결) และ Lover ปลุกพลังอันร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง เหล่าไอดีเองก็สร้างเรื่องสนุกสุดตัวจนธันเดอร์โดมลุกเป็นไฟ ต่อกันที่เซ็ตเพลงคิวต์ๆ อย่าง GRAY (비 온 뒤 흐 림) เพลงจังหวะน่ารัก และ Remember me (역겹겠지만) เนื้อร้องสุดอ้อน จากนั้นเราก็ได้เห็นท่าเต้นตามสไตล์คนคูลๆ ในเพลง Got it like that กับท่อนคอรัสติดหูติดใจที่แฟนๆ ร้องตามกันได้ทั้งฮอลล์ แล้วฮันบินก็กลับขึ้นเวทีอีกครั้งพร้อมเพลง Daydream (긴 꿈) ลุคสดใสในร่างน้องต๋า แฟนเซอร์วิสตัวพ่อลงไปใกล้ชิดกับไอดีในเพลง Tangerine และ NERD ยืนยันเลยว่าทั่วถึงทุกโซน ก่อนจะกลับขึ้นเวทีด้วยเพลง STAY เพลงที่สื่อสารกันว่าพวกเราจะอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ตลอดไปหลังจากแวะพักสักนิด เจ้าตัวมาในลุคสบายๆ สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นที่แอบเซ็กซี่เบาๆ ทำให้ทุกคนไม่สามารถละสายตาจากเพลง illa illa (해변) เพลงนี้ในภาษาเกาหลีแปลว่าชายหาด ที่การันตีโดย TIME สื่อระดับโลกว่าเป็นหนึ่งในเพลง K-POP ที่ดีที่สุดในครึ่งปีแรกของ 2021 พอพูดถึงทะเลก็ต้องนึกถึงเพลง Endless summer (영원한 여름) คิมฮันบินเป็นฤดูร้อนที่อบอุ่นอย่างไม่มีวันสิ้นสุดของพวกเราเสมอ เพลงจังหวะน่ารักๆ อย่าง Middle with you ดังขึ้น พาให้เหล่าไอดีพากันโยกตัวเบาๆ ไปพร้อมกัน ฮันบินเช็กฟีดแบ็กอีกครั้งสนุกกันต่อในเพลง Keep me up กับท่าเต้นสุดเป๊ะปังที่ทุกคนต้องจับตามองพ่อหนุ่มเอวหวานคนนี้ รวมถึงเพลิดเพลินไปกับเสียงร้องเพลง Numb, Nineteen (열아홉) และ COSMOS ที่ฮันบินและไอดีประสานเสียงร้องไปด้วยกันทั่วทั้งฮอลล์อีกครั้งความพิเศษของอังกอร์คอนเสิร์ตจู่โจมมาแบบไม่ยั้ง อย่างที่ 131 ต้นสังกัดพ่อหนุ่มบีไอได้สปอยล์อัลบั้มใหม่แจ้งพิกัดเอาไว้ หนึ่งในนั้นปักหมุด 13.918208101612208, 100.54838575427009 ซึ่งก็คือพิกัดของ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีนั่นเอง เริ่มจากคลิป VCR เพลงใหม่ Beautiful life (개가트닌생) ออกมาให้แฟนๆ ได้ชมกันก่อนใคร จากนั้นฮันบินจัดโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์สเตจลุกเป็นไฟแดนซ์กระจายอีกครั้งในเพลงร็อกอย่าง Beautiful life (개가트닌생) ต่อด้วยเพลงน่ารักที่ไอดีทุกคนได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วในเพลง Dare to love (겁도 없이) ด้วยภาษาของความรู้สึกที่ถูกร่ายออกมาเป็นบทกวี และเพลง Die for love บทเพลงจากอัลบั้มใหม่ที่จะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันเต็มๆ ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้เดินทางมาสู่ช่วงท้าย แต่ไม่ท้ายสุด คนหล่อขอกลับขึ้นเวทีอีกครั้งในลุคสบายๆ กับเสื้อทีเชิ้ต B.I 2023 ASIA TOUR สีขาว พร้อมผ้าพันคอสีฟ้า และเพลง Then (그땐 내가) ก่อนจะสัมภาษณ์ความรู้สึกถึงผลงานใหม่เซอร์ไพรส์เก่งไม่ไหว จุดนี้ไอดีไทยเตรียม B.I Encore Concert Project in BKK - [DOCUMENTARY] B.I.D: THE HIDDEN MOMENTS, THAILAND EPISODE] วิดีโอโปรเจ็กต์แทนคำขอบคุณที่ฮันบินกลับมาหากันอีกครั้ง พร้อมชูป้ายหลังจากที่ฮันบินหันมาก่อนจะส่งท้ายด้วยเพลง Re-Birth (다음 생) หนึ่งในเพลงที่ฮันบินตั้งใจแต่งเพื่อมอบให้แฟนๆขึ้นชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตอังกอร์ จะปล่อยให้จบง่ายๆ ได้อย่างไร บีไอกลับขึ้นเวทีอีกครั้ง ปลดปล่อยความแซบด้วยลิสต์เพลงสุดร้อนแรงอย่าง ONE AND ONLY (돗대) แบบว่าตอกย้ำให้รู้กันไปเลยว่านี่แหละร่างพี่บีไอในเพลง BE I อีกหนึ่งเพลงที่จะขาดไม่ได้คงเป็นเพลง TTM แร็ปเดือดๆ สุดมันส์ บวกกับโชว์ท่าเต้นแบบตัวปังในเพลง Flame จากนั้นรีบลงเวทีไปหาแฟนๆ ในระยะประชิดอีกครั้งพร้อมเพลงจังหวะสนุกๆ ทั้ง Back Then และ Love Song กลับขึ้นมากระโดดบนเวทีอีกครั้งในเพลงใหม่ (ที่คาดว่าเราน่าจะได้ฟังกันในวันที่ 1 มิถุนายนนี้) และต่อด้วยเพลง Cosmos แบบหวานเจี๊ยบแล้วกลับเข้าหลังเวทีไปคนอะไรแรงดีไม่มีตก ก็เพราะเสียงเรียกร้องของไอดีนั้นเกินต้าน บีไอกลับขึ้นเวทีอีกครั้ง มีที่ไหนคะอังกอร์สามรอบ? บอกเลยว่ามีที่นี่!!! เพลงจากอัลบั้มใหม่ชวนโดด Die for love และ Beautiful life (개가트닌생) สุดท้ายของจริง ก่อนลาเวทีคิมฮันบินที่บอกว่าปกติจะไม่ค่อยชอบโชว์ คนที่บอกว่าหุ่นไม่ค่อยพร้อมคนนั้น ถอดเสื้อโยนแจกให้แฟนๆ เป็นการปิดเอเชียทัวร์แบบสมมงสุดฉ่ำ ตามสไตล์ตัวพ่อไปเลยก่อนกลับบ้าน ผู้จัดยังมีกิจกรรมมอบเบเนฟิตทั้ง Goodbye Session ให้ผู้ชมจากโซนบัตร 4,500 และ 6,900 แถมยังมีผู้โชคดีได้เซลฟี่กับบีไอฟินสุดๆ แบบ 1:1 เชื่อเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ทั้งฮันบินและไอดีได้โอบกอดความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรัก ความสนุกไว้อย่างสมบูรณ์แบบ *** โปรแกรมถัดไปจะเป็นงานอะไร?! ติดตามได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_chalermchai และ ยูทูบ https://www.youtube.com/411ent SUBSCRIBE แล้วกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนรอไว้เลย!!!