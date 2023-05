“4MIX” ชวนแฟนๆ เต้นชาเลนจ์เปิดโลกสดใส #hiyayachallenge

หลังจากกลับมาจากทัวร์ที่ประเทศเม็กซิโก วง T-POP คุณภาพอย่างวงที่มีสมาชิกได้แก่และศิลปินกลุ่มแรกภายใต้สังกัดของเจ้าพ่อเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ก็มาเปิดโลกความสนุกอีกครั้งกับเพลงใหม่ Hi Ya Ya (แค่มีเธอ) ประกาศจัดกิจกรรมชวนแฟนเพลงมาร่วมเต้นชาเลนจ์ #hiyayachallengeโดยมีกติกาง่ายๆคือ 1.ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทำคอนเทนท์อะไรก็ได้ตามสไตล์ตัวเอง 2. แล้วใช้แผ่นเสียง hiyaya (แค่มีเธอ) 3. พร้อมคิด #hiyayachallenge 4. โพสต์ลง tiktok แบบสาธารณะ ผู้ที่เต้นหรือทำคอนเทนต์ถูกใจวง 4MIX จะได้รับรางวัลคือ 10 รางวัลแรก ได้รับกระเป๋าผ้า 4MIX และชุดโปสการ์ด 4MIX In Mexico สุด Limited ทั้ง 6 แบบ ส่วนอีก 20 รางวัลที่ถูกใจคณะกรรมการ จะได้รับ Gift Voucher Taco Bell มูลค่า 100 บาทสามารถร่วมกิจกรรม Hi Ya Ya Challenge ได้แล้ววันนี้ ประกาศผลกิจกรรม วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 18.00 น. แล้วมาเล่น #hiyayachallenge กันเยอะๆนะครับLink Hi Ya Ya Challenge 🔗https://vt.tiktok.com/ZSLdDeTeP/ ติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินค่ายเพลง 411 Record ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น YouTube / Facebook / Twitter : 411Records และ Instagram : 411Record.Official