จบไปแล้วกับ “BEAUTY AND THE BEAST IN CONCERT” พร้อมเสียงตอบรับจากแฟนๆ ดิสนีย์อย่างล้นหลาม

ปิดฉากลงด้วยรอยยิ้มและภาพความประทับใจจากแฟนๆ ดิสนีย์ ที่ตบเท้าเข้าชมคอนเสิร์ตทั้ง 2 รอบการแสดงอย่างเนืองแน่น กับที่จัดโดย Five Four Live ร่วมด้วย Thailand Philharmonic Orchestra วงออเคสตร้าชื่อดังของเมืองไทย ที่ได้เปิดประสบการณ์ให้กับผู้ชม ได้สัมผัสการแสดงตรีสดในรูปแบบ Live to Film กับภาพยนตร์แอนิเมชันสุดคลาสสิกจากดิสนีย์ที่เป็นที่รักของทุกคนเรื่อง Beauty and the Beast แบบเต็มเรื่องไปพร้อม ๆ กับการรับฟังดนตรีสดในรูปแบบออร์เคสตร้า โดยมีเสียงพากย์และร้องเป็น Original Voice Track (ภาษาอังกฤษ) ของทางดิสนีย์ พร้อมกับ Subtitle ภาษาไทยโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้มี “ธนพล เศตะพราหมณ์” เป็นวาทยกร รวมถึงยังมีนักร้องรับเชิญอย่าง “แนน สาธิดา พรหมพิริยะ” และ “อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ” ที่มาร่วมโชว์ปิดท้ายคอนเสิร์ตได้อย่างสวยงาม โดยงานนี้มีเหล่าคนดัง, ดารามากมายร่วมชมคอนเสิร์ต อาทิเช่น “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์, แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ชานน สันติธรกุล, พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์” เป็นต้นติดตามข่าวสารอัพเดทของ Five Four Live ได้ที่นี่FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER l WEBSITE#BeautyandtheBeast #FiveFourLive #thailandphil