เปิดตัวโชว์รูม NETA ศรีนครินทร์-ศรีเอี่ยม บริการครบจบในที่เดียว

Mr. Wang CJ, Assistant President and Vice President of MS&S พร้อมด้วย Mr. Alex Bao, Marketing Sales & Service / International Marketing Dept General Manager of NETA Auto (Thailand)และ Mr. Zhou Nan, Chairman of Sensu Group ได้ฤกษ์ดี เปิดตัวโชว์รูม NETA ศรีนครินทร์-ศรีเอี่ยม ศรีนครินทร์ 60 ครบครันด้วยบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม โดยภายในโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ ตกแต่งด้วยดีไซน์มาตรฐานเดียวกันกับ NETA Moter Thailand เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ พร้อมทีมงานคุณภาพ มุ่งหวังเห็นการเติบโตของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศ ให้คนไทยได้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย และเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ NETA “Popularizer of Smart EV : สรรสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า…เพื่อทุกคน”ภายในโชว์รูมแห่งใหม่ มีการแสดงรถ NETA รุ่น V ครบทั้ง 6 สี พร้อมมีทีมงานฝ่ายขายที่พร้อมให้คำแนะนำลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมและทดลองขับกันได้ทุกช่วงเวลา และที่สำคัญ ศูนย์บริการสาขานี้สร้างมาแบบครบวงจรเพียบพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ฝ่ายบริการหลังการขายที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญ พร้อมความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า มีพื้นที่สำหรับให้บริการซ่อมบำรุงพร้อมอุปกรณ์ที่ครบครันมากถึง 7 ช่องซ่อม ลูกค้าทุกท่านจะได้ความสะดวกสบายและประทับใจ ตั้งแต่วันแรกที่เข้าภายในโชว์รูมปัจจุบัน NETA มีผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย รวม 25 แห่ง ครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล รวมไปถึงหัวเมืองใหญ่ๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าจะขยายให้ได้มากถึง 50 แห่ง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ และให้คนไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้าของ NETA ได้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจ รถยนต์ไฟฟ้า NETA รุ่น V ครบทั้ง 6 สี สามารถเดินทางมาชมได้ที่ โชว์รูม NETA ศรีนครินทร์-ศรีเอี่ยม หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทาง www.facebook.com/NETAsinakarin หรือโทร (02) 125 0848